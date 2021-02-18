logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

52161.96

ETH/USD

1899.18

LTC/USD

233.47

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Наталья Могилевская вышла в свет в паре с известным богачом
commentss НОВОСТИ Все новости

Наталья Могилевская вышла в свет в паре с известным богачом

Последнее время украинской певице Наталье Могилевской приписывают роман с владельцем нескольких столичных бутиков, миллионером Олегом Рыжовым

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Артистка долгое время уверяла поклонников, что украинский бизнесмен Олег Рыжков – не более чем друг. Однако чувства взяли верх – пара не скрывала своих эмоций перед камерами. Как сообщает Plitkar, все светские мероприятия Могилевская посещала без пары, но вот недавно все же решила выйти в свет с мужчиной. 

Наталья Могилевская вышла в свет в паре с известным богачом

Наталья Могилевская, фото - из открытых источников

 Известная  певица  и продюсер Наталья Могилевская  появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым.   Могилевская открыто флиртовала с Рыжковым и даже поцеловалась на выходе из здания.

Также на личной странице в социальной сети певица разместила несколько сторис, в которых показала, как счастлива в компании Рыжкова. Парочка вместе позировала фотографам и даже горячо поцеловалась перед камерами. Интернет-сообщество тут же заговорило о предстоящей свадьбе и официальном подтверждении романа, который пара долгое время скрывала.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом  на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://plitkar.com.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ