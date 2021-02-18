Наталья Могилевская вышла в свет в паре с известным богачом

Артистка долгое время уверяла поклонников, что украинский бизнесмен Олег Рыжков – не более чем друг. Однако чувства взяли верх – пара не скрывала своих эмоций перед камерами. Как сообщает Plitkar, все светские мероприятия Могилевская посещала без пары, но вот недавно все же решила выйти в свет с мужчиной.

Наталья Могилевская, фото - из открытых источников

Известная певица и продюсер Наталья Могилевская появилась на светском мероприятии в Киеве под руку с бизнесменом Олегом Рыжовым. Могилевская открыто флиртовала с Рыжковым и даже поцеловалась на выходе из здания.

Также на личной странице в социальной сети певица разместила несколько сторис, в которых показала, как счастлива в компании Рыжкова. Парочка вместе позировала фотографам и даже горячо поцеловалась перед камерами. Интернет-сообщество тут же заговорило о предстоящей свадьбе и официальном подтверждении романа, который пара долгое время скрывала.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому.





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