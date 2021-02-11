"Худший секс в моей жизни": порноактриса прокомментировала свою связь с Трампом

Звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Metro.

Сторми Дэниэлс раскрыла подробности интимной связи с Трампом - фото: из открытых источников

Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился сам процесс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему.

По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому.

Дэниэлс отметила, что отошла ненадолго в туалет, а когда вернусь, то Трамп сидел на краю дивана практически обнаженный. Он намекнул девушке на интимную связь, заявив при этом, что это её шанс.

"Вы должны показать мне, насколько сильно вы этого хотите. Или вы просто хотите вернуться в парк?", — рассказывает актриса о фразах Трампа в её сторону в тот момент.

В итоге девушка таки согласилась на предложение бизнесмена. Однако потом об этом пожалела, ведь секс с женатым мужчиной не принес ей никакого удовольствия. К слову, за год до этого Трамп женился на Мелании, а за месяц до связи со Сторми Дэниэлс, у него родился сын.



Вскоре новости о предполагаемом свидании попали в американские таблоиды, а затем вновь появились после того, как Трамп баллотировался на пост президента и стал им. А в 2018 году порноактриса выпустила книгу под названием "Полное раскрытие", в которой описала все детали её связи с Трампом.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа, а также о том, что в Сети отреагировали на обнаженное фото телеведущего Остапчука.

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