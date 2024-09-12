logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал "Нелюди": внучка российского комика устроила скандал на его похоронах (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нелюди": внучка российского комика устроила скандал на его похоронах (ВИДЕО)

Таисия Маслякова нагрубила журналистам, снимавшим похороны ее деда-путиниста.

12 сентября 2024, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

18-летняя Таисия Маслякова, внучка ведущего КВН Александра Маслякова, поддерживавшего режим Кремля, вторжение России в Украину, резко отреагировала на присутствие журналистов на похоронах одного из участников КВН.

"Нелюди": внучка российского комика устроила скандал на его похоронах (ВИДЕО)

Похороны Александра Маслякова (фото из открытых источников)

В сети появилось видео, где Таисия выразила свое возмущение по поводу навязчивых действий репортеров. Она обратилась к журналистам, подчеркнув, что семья просила не снимать из-за трагического характера события, и обозвала их "нелюдями". Ее отец Александр Масляков-младший пытался успокоить дочь, напомнив, что пресса опубликует все, что произошло.

"Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе?", — сказала Таисия и обозвала журналистов "нелюдями".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на похороны кремлевского комика , поддержавшего войну в Украине, пришла команда КВН из Львова.

11 сентября в России проходят похороны Александра Маслякова, ведущего популярного юмористического шоу КВН, поддерживавшего военное вторжение России в Украину. Несмотря на пророссийскую позицию, на прощание с ним появилась украинская команда КВН. По данным "Обозревателя", с Масляковым простилась команда, основанная во Львове, под названием "Эскадрон гусар". Члены этой команды еще в 1995 году переехали в Москву после того, как их заинтересовал Масляков, и они получили возможность выступать в Высшей лиге КВН. Один из представителей команды поблагодарил Маслякову: "За любовь, за то, что терпели нас... Спасибо".

Команда "Эскадрон гусар" была создана братьями Андреем и Дмитрием Криворучко во Львовском высшем военно-политическом училище.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/C_yoss9M_0J/
Теги:

Новости

Все новости