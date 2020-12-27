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Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Доступ к проектам с участием Джонни Деппа на Netflix есть у жителей разных стран, кроме США

27 декабря 2020, 23:26
Автор:

Татьяна Веремеева

Американский Netflix убрал из свободного доступа все проекты, в который участвует актер Джонни Депп. Об этом сообщает The Geek Buzz.

Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Джонни Депп. Фото: ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES FOR ZFF

По информации издания, несмотря на то, что официального заявления от Netflix не было, потоковый гигант, по-видимому, удалил все упоминания Джонни Деппа из своей американской библиотеки. Эта новость последовала за информацией о том, что из сайта были удалены все упоминания актера Шайи Лабафа после недавних обвинений в физическом, эмоциональном и психическом насилии.

На момент написания новости несколько титров с Лабафом все еще были на Netflix. Кроме того, упоминания Деппа все еще можно получить на Netflix за пределами Соединенных Штатов.

Напомним, Джонни Депп проиграл громкое дело о клевете в Великобритании в прошлом месяце против The Sun. В своем решении судья Никол заявил, что признает, что Эмбер Херд была жертвой постоянных и многократных нападений Деппа.

Джонни Депп также фигурировал в язвительной статье The Hollywood Reporter в начале этого месяца, в которой несколько голливудских инсайдеров изображали его монстром.

В соответствии с satista.com по состоянию на третий квартал 2020 года у Netflix было 195,15 миллиона платных подписчиков по всему миру. Большинство абонентов Netflix базируются в Соединенных Штатах, причем на долю США приходится более 73 миллионов общей глобальной абонентской базы Netflix. Их вряд ли запугают угрозами бойкота со стороны поклонников Джонни Деппа.

Ранее "Комментарии" писали, что Джонни Депп оставляет франшизу фильма "Фантастические твари". Актер больше не сможет сыграть в продолжении цикла фильмов "Фантастических зверей" после того, как проиграл суд своей бывшей жене Эмбер Херд.


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Источник: https://www.thegeekbuzz.com/the-basement/johnny-depp-titles-removed-from-netflix/
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