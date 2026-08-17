«Nigga Heil Hitler»: Канье Вест, любящий Гитлера, впервые выступит в России

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Недилько Ксения
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст впервые в карьере посетит Россию по концертному шоу. Двухдневное выступление артиста запланировано в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 10 и 11 октября, куда он посетит в рамках своего глобального турне.
Канье Уэст и Юрий Шатунов
Ценовой диапазон на билеты довольно широк – от 9 тысяч до 160 тысяч рублей, однако приобрести их уже проблематично.
В то же время, технические сбои мешают многим завершить транзакции. В результате многие желающие не могут приобрести даже самые дорогие пропуски в VIP-зону по максимальной стоимости.
Всего несколько дней назад музыкант собирал стадион в Казахстане.
Несмотря на форс-мажор, концерт успешно прошел 15 августа, а теперь команда Веста готовится к октябрьским гастролям.
Последний раз рэпер приезжал в Россию в 2024 году, и выражал приверженность Гитлеру и Путину. Также он перепел песню русского исполнившегося Юрия Шатунова "Седая Ночь".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что кандальный рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Nigga Heil Hitler, где несколько десятков афроамериканцев выкрикивают эти слова. Клип вышел в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.