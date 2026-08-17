Американский рэп-исполнитель Канье Уэст впервые в карьере посетит Россию по концертному шоу. Двухдневное выступление артиста запланировано в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 10 и 11 октября, куда он посетит в рамках своего глобального турне.

Канье Уэст и Юрий Шатунов

"Вместе с исполнителем в российский город прибудет его близкий соратник и продюсер Андре Траутман", — отмечают организаторы события. Уже известно, сколько будет стоить посещение этого масштабного мероприятия.

Ценовой диапазон на билеты довольно широк – от 9 тысяч до 160 тысяч рублей, однако приобрести их уже проблематично.

"Самые дешевые места по минимальной цене полностью раскуплены", — жалуются поклонники в соцсетях.

В то же время, технические сбои мешают многим завершить транзакции. В результате многие желающие не могут приобрести даже самые дорогие пропуски в VIP-зону по максимальной стоимости.

Всего несколько дней назад музыкант собирал стадион в Казахстане.

"Сначала выступление в Алматы должно было состояться 14 августа, — рассказывают в команде артиста, — однако из-за внезапного ухудшения погоды и масштабного отключения электроэнергии шоу пришлось сместить на следующие сутки".

Несмотря на форс-мажор, концерт успешно прошел 15 августа, а теперь команда Веста готовится к октябрьским гастролям.

Последний раз рэпер приезжал в Россию в 2024 году, и выражал приверженность Гитлеру и Путину. Также он перепел песню русского исполнившегося Юрия Шатунова "Седая Ночь".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кандальный рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Nigga Heil Hitler, где несколько десятков афроамериканцев выкрикивают эти слова. Клип вышел в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.