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Недилько Ксения
Американський реп-виконавець Каньє Вест уперше в кар'єрі відвідає Росію з концертним шоу. Дводенний виступ артиста заплановано в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена" 10 та 11 жовтня, куди він завітає в межах свого глобального турне.
Каньє Вест і Юрій Шатунов
Ціновий діапазон на квитки доволі широкий — від 9 тисяч до 160 тисяч рублів, проте придбати їх уже проблематично.
Водночас технічні збої заважають багатьом завершити транзакції. У результаті чимало охочих не можуть придбати навіть найдорожчі перепустки у VIP-зону за максимальною вартістю.
Лише кілька днів тому музикант збирав стадіон у Казахстані.
Незважаючи на форс-мажор, концерт успішно відбувся 15 серпня, а тепер команда Веста готується до жовтневих гастролей.
Останній раз репер приїздив до Росії у 2024 році, та висловлював прихильність до Гітлера і Путіна. Також він переспівав пісню російського виконався Юрія Шатунова "Сєдая Ночь".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандальний репер Каньє Вест випустив кліп на пісню Nigga Heil Hitler, де кілька десятків афроамериканців викрикують ці слова. Кліп вийшов напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.