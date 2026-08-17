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«Nigga Heil Hitler»: Каньє Вест, який любить Гітлера, уперше виступить у Росії

Від Алмати до Санкт-Петербурга: подробиці першого російського концерту Каньє Веста та вартість квитків

17 серпня 2026, 15:20
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Недилько Ксения

Американський реп-виконавець Каньє Вест уперше в кар'єрі відвідає Росію з концертним шоу. Дводенний виступ артиста заплановано в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена" 10 та 11 жовтня, куди він завітає в межах свого глобального турне.

«Nigga Heil Hitler»: Каньє Вест, який любить Гітлера, уперше виступить у Росії

Каньє Вест і Юрій Шатунов

"Разом із виконавцем до російського міста прибуде його близький соратник і продюсер Андре Траутман", — зазначають організатори події. Наразі вже відомо, скільки коштуватиме відвідування цього масштабного заходу.

Ціновий діапазон на квитки доволі широкий — від 9 тисяч до 160 тисяч рублів, проте придбати їх уже проблематично.

"Найдешевші місця за мінімальною ціною повністю розкуплені", — бідкаються шанувальники в соцмережах.

Водночас технічні збої заважають багатьом завершити транзакції. У результаті чимало охочих не можуть придбати навіть найдорожчі перепустки у VIP-зону за максимальною вартістю.

Лише кілька днів тому музикант збирав стадіон у Казахстані.

"Спочатку виступ в Алмати мав відбутися 14 серпня, — розповідають у команді артиста, — проте через раптове погіршення погоди та масштабне відключення електроенергії шоу довелося змістити на наступну добу".

Незважаючи на форс-мажор, концерт успішно відбувся 15 серпня, а тепер команда Веста готується до жовтневих гастролей.

Останній раз репер приїздив до Росії у 2024 році, та висловлював прихильність до Гітлера і Путіна. Також він переспівав пісню російського виконався Юрія Шатунова "Сєдая Ночь".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандальний репер Каньє Вест випустив кліп на пісню Nigga Heil Hitler, де кілька десятків афроамериканців викрикують ці слова. Кліп вийшов напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



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