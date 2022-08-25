Новый скандал в отношениях Жерара Пике и Шакиры. Футболист показал новую возлюбленную

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Slava Kot
Шакира и Жерар Пике были вместе 12
лет, у них двое сыновей — Милан и Саша. В начале июня пара опубликовала совместное
заявление о расставании. А чуть ранее СМИ сообщали, что у футболиста был роман с девушкой, которая моложе Шакиры на 22 года.
Пике изменяет Шакире. Фото из открытых источников
Как выяснило издание
The Sun, возлюбленной спортсмена является 23-летняя Клара Чиа Марти. Марти
познакомилась с футболистом на работе, а точнее в ивент-компании Kosmos Studio, которая принадлежит Пике.
Прежде чем общественность
узнала о романе, он уже
длился несколько месяцев. По
утверждениям испанских СМИ Шакира якобы узнала обо всем, когда застукала Пике вместе с молодой девушкой в их доме.
Некоторое
время казалось, что пара попытается наладить свои отношения ради благополучия детей. В июле даже появилась информация, что
семья собирается в отпуск на Багамы.
Но Шакира не простила изменщика и предприняла
шаги, которые не понравились испанцу.
Она решила разделить их имущество в Каталонии. Эта собственность состоит из трех домов, в одном из которых
проживают родители футболиста. Певица хотела отделиться от них. На что Пике отреагировал моментально и начал
приглашать к себе домой свою
молодую возлюбленную.
Теперь Шакире
снова придется быть озлобленной. Жерар Пике решил перестать скрывать свою
новую возлюбленную. Он появился с ней на фестивале Summerfest Cerdanya в
Каталонии, где их застукали за страстными поцелуями.
По информации The
Sun Шакира и Пике взяли на
себя обязательство не появляться на публике с новыми партнерами в течение года
после их расставания. Как видите, данное слово футболист нарушил.
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