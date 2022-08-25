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Новый скандал в отношениях Жерара Пике и Шакиры. Футболист показал новую возлюбленную

В июне стало известно о разрыве отношений между Жераром Пике и Шакирой. Причина прекращения их отношений – измена футболиста. По данным СМИ, футболист закрутил роман с 23-летней девушкой. С этого момента бывшие партнеры вели друг с другом «тихую» войну.

сегодня, 00:23
Автор:

Slava Kot
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Шакира и Жерар Пике были вместе 12 лет, у них двое сыновей — Милан и Саша. В начале июня пара опубликовала совместное заявление о расставании. А чуть ранее  СМИ сообщали, что у футболиста был роман с девушкой, которая моложе Шакиры на 22 года.

Новый скандал в отношениях Жерара Пике и Шакиры. Футболист показал новую возлюбленную

Пике изменяет Шакире. Фото из открытых источников

Как выяснило издание The Sun, возлюбленной спортсмена является 23-летняя Клара Чиа Марти. Марти познакомилась с футболистом на работе, а точнее в ивент-компании Kosmos Studio, которая принадлежит Пике.

Прежде чем общественность узнала о романе, он уже длился несколько месяцев. По утверждениям испанских СМИ Шакира якобы узнала обо всем, когда застукала Пике вместе с молодой девушкой в их доме.

Некоторое время казалось, что пара попытается наладить свои отношения ради благополучия детей. В июле даже появилась информация, что семья собирается в отпуск на Багамы.

Но Шакира не простила изменщика и предприняла шаги, которые не понравились испанцу. Она решила разделить их имущество в Каталонии. Эта собственность состоит из трех домов, в одном из которых проживают родители футболиста. Певица хотела отделиться от них. На что Пике отреагировал моментально и начал приглашать к себе домой свою молодую возлюбленную.

Теперь Шакире снова придется быть озлобленной. Жерар Пике решил перестать скрывать свою новую возлюбленную. Он появился с ней на фестивале Summerfest Cerdanya в Каталонии, где их застукали за страстными поцелуями.

По информации The Sun Шакира и Пике взяли на себя обязательство не появляться на публике с новыми партнерами в течение года после их расставания. Как видите, данное слово футболист нарушил.

Ранее на портале "Комментарии" мы писали, что Брэд Питт избил Анджелину Джоли.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/19591005/shakira-sad-gerard-pique-kissing-girlfriend/
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