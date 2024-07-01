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Отпуск во время войны: украинского телеведущего захейтили в социальных сетях

Григорий Решетник с семьей уехал в отпуск и столкнулся с критикой в соцсетях

сегодня, 10:38
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, вместе со своей семьей отправился в отпуск, но подписчики не упустили возможность захейтить шоумена. 

Отпуск во время войны: украинского телеведущего захейтили в социальных сетях

Украинского телеведущего захейтили за отпуск во время войны

Григорий Решетник на своей странице в социальных сетях поделился фотографиями, где он с семьей собирается в путешествие. В своем сообщении он описал хаос, который обычно сопровождает сборы большой семьи

“Когда мы собираемся с семьей — это просто апокалипсис. Мало того, что перепутали время выезда, так еще в последний момент пришлось дособирать вещи, паковать медикаменты, еду. Словом, вы представляете мое состояние, когда 40 минут до отправления поезда, а мы еще дома", — написал Решетник.

Однако некоторые пользователи соцсетей раскритиковали Решетника за отдых во время войны в стране. Они считают, что в такое время все должны проявлять сдержанность и поддерживать страну, а не уезжать в отпуск.

В ответ на критику, Решетник выразил свою позицию.

"Я понимаю и осознаю всю актуальность этого вопроса... Скажу следующее: круто жить по закону и всегда придерживаться его — это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине — верить в нее и ее людей. Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным — в этом сила и счастье".

Телеведущий подчеркнул, что живет и работает в Украине, платит налоги и тем самым поддерживает экономику страны. Решетник также выразил благодарность всем, кто защищает страну.

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/grigoriya-reshetnika-zaheytili-za-bron-ot-mobilizacii-vo-vremya-voyny-on-otvetil-12682500.html
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