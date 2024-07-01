Отпуск во время войны: украинского телеведущего захейтили в социальных сетях

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Черновалова Кристина
Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, вместе со своей семьей отправился в отпуск, но подписчики не упустили возможность захейтить шоумена.
Украинского телеведущего захейтили за отпуск во время войны
Григорий Решетник на своей странице в социальных сетях поделился фотографиями, где он с семьей собирается в путешествие. В своем сообщении он описал хаос, который обычно сопровождает сборы большой семьи
Однако некоторые пользователи соцсетей раскритиковали Решетника за отдых во время войны в стране. Они считают, что в такое время все должны проявлять сдержанность и поддерживать страну, а не уезжать в отпуск.
В ответ на критику, Решетник выразил свою позицию.
Телеведущий подчеркнул, что живет и работает в Украине, платит налоги и тем самым поддерживает экономику страны. Решетник также выразил благодарность всем, кто защищает страну.
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