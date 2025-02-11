Переобулся: компания известного футболиста зарегистировала свой бренд в России

Компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в России бренд David Beckham. DB Ventures, совладельцем которой является Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, сообщают росСМИ.

Дэвид Бекхэм

АГН "Москва" уточняет, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24, что позволяет под этим брендом производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни.

Заявку на регистрацию бренда David Beckham компания DB Ventures подала в Роспатент в июне 2024 года.

DB Ventures основана Бекхэмом и управляет рекламными контрактами спортсмена. В марте 2022 года он продал 55% бизнеса американской брендинговой компании Authentic Brands Group, которая владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами.

Напомним, Бекхэм за футбольную карьеру выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" (Мадрид), "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "ПСЖ", а также сборную Англии с 1993 по 2013 годы.

С 2020 года клуб Бекхэма "Интер Майами" начал выступать в МЛС, а в 2023-м подписал Лионеля Месси.

Отметим, что жена Девида Бекхэма дизайнер Виктория Бекхэм в 2022 году призвала поддержать Украину и поделилась названия организаций, к которым можно приобщиться, чтобы поддержать украинцев.

"В этот #InternationalWomensDay я хотела бы воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас больше всего нуждаются в нашей поддержке, пострадавших от разрушительной войны в Украине". – написала 8 марта 2022 года в Инстаграм Виктория.

Также Виктория разместила ссылки на организации, к которым можно присоединиться, чтобы поддержать Украину.

А сам британский футболист передал 20 марта 2022 года свою страницу в соцсети Instagram с 71,4 млн подписчиками заведующей перинатальным центром в Харькове Ирине, чтобы показать реалии войны в Украине.