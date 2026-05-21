«Похожа на червя»: Андре Тан спровоцировал скандал в сети из-за жесткой критики фигуры Хайди Клум

Украинский модельер Андре Тан попал в громкий скандал после своих публичных оценок аутфитов мировых знаменитостей на Каннском кинофестивале 2026 года. Наибольшую волну возмущения вызвала его откровенная критика в адрес легендарной супермодели Хайди Клум, внешний вид которой дизайнер назвал неприемлемым.

Андре Тан и Хайди Клум

Анализируя платье звезды, кутюрье не сдержался в выражениях по поводу изменений в ее фигуре и неудачного, по его мнению, фасона наряда.

"Она, кажется, еще не отошла от Met Gala. В то время как монументальная статуя, а в этом образе похожа на какого-нибудь червя", — написал модельер в своем блоге.

Он также добавил, что считает такую физическую форму недопустимой для профессионалки ее уровня: "Она немного набрала вес, и мне кажется, для топ-модели это недопустимо".

Такая позиция мгновенно вызвала шквал негативных эмоций среди подписчиков и любителей моды. Пользователи обвинили дизайнера в бодишейминге, напомнив о естественных возрастных изменениях и личных заявлениях самой звезды.

Подписчики и клиенты бренда массово выражают свое разочарование позицией дизайнера, отмечая недопустимость перехода на личности.

Пользователи сети отметили, что профессиональный модельер должен оценивать качество самого наряда, а не указывать на природные особенности женского тела.

"Стандарты профессионального подхода наверняка комментируют продукт, образ, который может раскрыть любой тип внешности. Предоставлять комментарии о внешности человека, а тем более сравнивать его с червем, это уже недопустимо", — возмутилась подписница svitlana_cler88 , напомнив о гормональных изменениях в организме во время менопаузы.

Многие женщины откровенно признались, что разочарованы такой риторикой кутюрье, ведь раньше считали его бренд дружественным к разным типам фигур.

"Жестко Вы прошлись по барышням. Хайди Клум красивая, сочная, и вид отличный. Вы же сами шьете для пышных и роскошных, я у Вас покупаю одежду, и радуюсь, что не стандарт", — подчеркнула пользователь dr_nasilowska_2136 .

Отдельно комментаторы отметили, что немецкая топмодель открыто говорит о своем возрасте и физиологических процессах, и для своего жизненного этапа имеет потрясающую форму.

"Не соглашаюсь по Heidi Klum... да, набрала вес из-за менопаузы (она об этом открыто высказалась). В 52 года выглядит здорово!" — резюмировала halyna_ha , чей комментарий в защиту звезды собрал самую большую поддержку среди читателей.

