«Похожа на червя»: Андре Тан спровоцировал скандал в сети из-за жесткой критики фигуры Хайди Клум

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Украинский модельер Андре Тан попал в громкий скандал после своих публичных оценок аутфитов мировых знаменитостей на Каннском кинофестивале 2026 года. Наибольшую волну возмущения вызвала его откровенная критика в адрес легендарной супермодели Хайди Клум, внешний вид которой дизайнер назвал неприемлемым.
Андре Тан и Хайди Клум
Анализируя платье звезды, кутюрье не сдержался в выражениях по поводу изменений в ее фигуре и неудачного, по его мнению, фасона наряда.
Такая позиция мгновенно вызвала шквал негативных эмоций среди подписчиков и любителей моды. Пользователи обвинили дизайнера в бодишейминге, напомнив о естественных возрастных изменениях и личных заявлениях самой звезды.
Подписчики и клиенты бренда массово выражают свое разочарование позицией дизайнера, отмечая недопустимость перехода на личности.
Пользователи сети отметили, что профессиональный модельер должен оценивать качество самого наряда, а не указывать на природные особенности женского тела.
Многие женщины откровенно признались, что разочарованы такой риторикой кутюрье, ведь раньше считали его бренд дружественным к разным типам фигур.
Отдельно комментаторы отметили, что немецкая топмодель открыто говорит о своем возрасте и физиологических процессах, и для своего жизненного этапа имеет потрясающую форму.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается использовать бронежилет, несмотря на регулярные покушения на его жизнь. Причиной такой категоричной позиции стало нежелание лидера государства визуально казаться больше.