«Схожа на черв'яка»: Андре Тан спровокував скандал у мережі через жорстку критику фігури Гайді Клум

Недилько Ксения
Український модельєр Андре Тан потрапив у гучний скандал після своїх публічних оцінок аутфітів світових знаменитостей на Каннському кінофестивалі 2026 року. Найбільшу хвилю обурення викликала його відверта критика на адресу легендарної супермоделі Гайді Клум, чий зовнішній вигляд дизайнер назвав неприйнятним.
Андре Тан и Гайді Клум
Аналізуючи сукню зірки, кутюр'є не стримався у виразах щодо змін у її фігурі та невдалого, на його думку, фасону вбрання.
Така позиція миттєво викликала шквал негативних емоцій серед підписників та шанувальників моди. Користувачі звинуватили дизайнера у бодішеймінгу, нагадавши про природні вікові зміни та особисті заяви самої зірки.
Підписники та клієнти бренду масово висловлюють своє розчарування позицією дизайнера, наголошуючи на недопустимості переходу на особистості.
Користувачі мережі зауважили, що професійний модельєр мав би оцінювати якість самого вбрання, а не вказувати на природні особливості жіночого тіла.
Багато жінок відверто зізналися, що розчаровані такою риторикою кутюр'є, адже раніше вважали його бренд дружнім до різних типів фігур.
Окремо коментатори наголосили на тому, що німецька топмодель відкрито говорить про свій вік та фізіологічні процеси, і для свого життєвого етапу має приголомшливу форму.
