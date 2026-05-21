«Схожа на черв'яка»: Андре Тан спровокував скандал у мережі через жорстку критику фігури Гайді Клум

Український модельєр Андре Тан потрапив у гучний скандал після своїх публічних оцінок аутфітів світових знаменитостей на Каннському кінофестивалі 2026 року. Найбільшу хвилю обурення викликала його відверта критика на адресу легендарної супермоделі Гайді Клум, чий зовнішній вигляд дизайнер назвав неприйнятним.

Андре Тан и Гайді Клум

Аналізуючи сукню зірки, кутюр'є не стримався у виразах щодо змін у її фігурі та невдалого, на його думку, фасону вбрання.

"Вона, здається, ще не відійшла від Met Gala. Тоді як монументальна статуя, а в цьому образі схожа на якогось черв'яка", — написав модельєр у своєму блозі.

Він також додав, що вважає таку фізичну форму неприпустимою для професіоналки її рівня: "Вона трохи набрала вагу, і мені здається, для топмоделі це недопустимо".

Така позиція миттєво викликала шквал негативних емоцій серед підписників та шанувальників моди. Користувачі звинуватили дизайнера у бодішеймінгу, нагадавши про природні вікові зміни та особисті заяви самої зірки.

Підписники та клієнти бренду масово висловлюють своє розчарування позицією дизайнера, наголошуючи на недопустимості переходу на особистості.

Користувачі мережі зауважили, що професійний модельєр мав би оцінювати якість самого вбрання, а не вказувати на природні особливості жіночого тіла.

"Стандарти професійного підходу напевно коментувати продукт, образ, який може краще розкрити будь який тип зовнішності. Надавати коментарі про зовнішність людини, а тим більше порівнювати її з хробаком, це вже геть неприпустимо", — обурилася підписниця svitlana_cler88, нагадавши про гормональні зміни в організмі під час менопаузи.

Багато жінок відверто зізналися, що розчаровані такою риторикою кутюр'є, адже раніше вважали його бренд дружнім до різних типів фігур.

"Жорстко Ви пройшлися по панянкам. Хайді Клум гарна, сочна, і вигляд відмінний. Ви ж самі шиєте для пишних і розкішних, я у Вас купую одяг, і радію, що не стандарт", — підкреслила користувачка dr_nasilowska_2136.

Окремо коментатори наголосили на тому, що німецька топмодель відкрито говорить про свій вік та фізіологічні процеси, і для свого життєвого етапу має приголомшливу форму.

"Не погоджуюсь щодо Heidi Klum... так, набрала вагу через менопаузу (вона про це відкрито висловилася). У 52 роки виглядає чудово!" — резюмувала halyna_ha, чий коментар на захист зірки зібрав найбільшу підтримку серед читачів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається використовувати бронежилет, незважаючи на регулярні замахи на його життя. Причиною такої категоричної позиції стало небажання лідера держави візуально здаватися більшим.