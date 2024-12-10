Популярный украинский певец рассказал об измене с шестью партнерами одновременно

Украинский певец MELOVIN впервые публично поделился подробностями личной жизни, в частности, относительно разрыва отношений с партнером. Исполнитель рассказал о тяжелом опыте и предательстве, которое стало причиной завершения его двухлетних отношений.

MELOVIN. Фото с инстаграммой певца

В интервью программе "Утро в большом городе" MELOVIN отметил, что в мае 2024 года прекратил отношения с парнем, узнав о его многочисленных изменах.

"Это были отношения с парнем. Они закончились в мае. Просто увидел, что он сидел в приложении, а там 10 переписок с людьми. Были встречи и шесть партнеров одновременно. Мне везет, я всегда узнаю такую информацию. Я еще тот Шерлок и нет смысла меня обманывать", – сказал MELOVIN.

MELOVIN решил не раскрывать имени своего бывшего партнера, назвав его непубличным человеком, стремящимся остаться без внимания.

"Это был непубличный человек, но хочет быть им. Не хочу разрушать жизнь человека, как он разрушил мою. Еще до конца не пришел в себя, нет", — добавил артист.

MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) – это известный украинский певец, достигший значительных успехов на музыкальной сцене. Он стал широко известен после победы в шестом сезоне украинского вокального шоу "X-Фактор". В 2018 году MELOVIN представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Under The Ladder", принесшей ему большую популярность на международном уровне. В июле 2021 года MELOVIN сделал каминг-аут в качестве бисексуала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MELOVIN рассказал, готов ли защищать страну от оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что певица из Украины попала в ужасный скандал с предательством мужчины в России.