Популярный украинский певец рассказал об измене с шестью партнерами одновременно

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Slava Kot
Украинский певец MELOVIN впервые публично поделился подробностями личной жизни, в частности, относительно разрыва отношений с партнером. Исполнитель рассказал о тяжелом опыте и предательстве, которое стало причиной завершения его двухлетних отношений.
MELOVIN. Фото с инстаграммой певца
В интервью программе "Утро в большом городе" MELOVIN отметил, что в мае 2024 года прекратил отношения с парнем, узнав о его многочисленных изменах.
MELOVIN решил не раскрывать имени своего бывшего партнера, назвав его непубличным человеком, стремящимся остаться без внимания.
MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) – это известный украинский певец, достигший значительных успехов на музыкальной сцене. Он стал широко известен после победы в шестом сезоне украинского вокального шоу "X-Фактор". В 2018 году MELOVIN представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Under The Ladder", принесшей ему большую популярность на международном уровне. В июле 2021 года MELOVIN сделал каминг-аут в качестве бисексуала.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MELOVIN рассказал, готов ли защищать страну от оккупантов.
Также "Комментарии" писали, что певица из Украины попала в ужасный скандал с предательством мужчины в России.
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