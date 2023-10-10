Порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне

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Slava Kot
Бывшая порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с компанией, занимающейся производством интимных товаров Red Lights Holland. Это произошло из-за постоянных критических призывов Халифы к Израилю и поддержке палестинских террористов.
Бывшая порноактриса Миа Халифа. Фото из открытых источников
Американская знаменитость социальных сетей и вебкам модель Миа Халифа столкнулась с критикой своей поддержки палестинских террористов. Халифа в первый день атаки террористов ХАМАС скандально заявила, что не имеет качественных кадров, свидетельствующих о преступлениях.
Директор Red Lights Holland Тодд Шапиро заявил, что его компания немедленно разрывает контракт с порноактрисой.
В то же время бывшая порноактриса Миа Халифа заявила, что она на стороне угнетенных.
Напомним, что Миа Халифа не в первый раз критикует Израиль. Ранее звезда фильмов для взрослых попадала в скандалы из-за высказываний, что израильская армия "целится в детей". Кроме того, интернет-знаменитость выложила фото с бутылкой вина 1943 года и подписала, что это "вино старше вашего апартеидного государства" с намеком на Израиль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля, а премьер-министр Нетаньяху обнародовал план мести за нападение на израильтян из пяти пунктов.
Также "Комментарии" писали, что пока Израиль воюет на юге с ХАМАСом, новый враг атакует израильские земли с территории Ливана.
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