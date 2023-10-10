Порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне

Бывшая порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с компанией, занимающейся производством интимных товаров Red Lights Holland. Это произошло из-за постоянных критических призывов Халифы к Израилю и поддержке палестинских террористов.

Бывшая порноактриса Миа Халифа. Фото из открытых источников

Американская знаменитость социальных сетей и вебкам модель Миа Халифа столкнулась с критикой своей поддержки палестинских террористов. Халифа в первый день атаки террористов ХАМАС скандально заявила, что не имеет качественных кадров, свидетельствующих о преступлениях.

Директор Red Lights Holland Тодд Шапиро заявил, что его компания немедленно разрывает контракт с порноактрисой.

"Считайте себя немедленно уволенной. Просто отвратительно. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и станьте лучшим человеком. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратителен", — написал Шапиро и выразил свои надежды, что Халифа станет лучшим человеком.

В то же время бывшая порноактриса Миа Халифа заявила, что она на стороне угнетенных.

"Я поддерживаю всех людей, которые борются с угнетением, сейчас и всегда. Я из Ливана, ты сумасшедший, что ожидаешь, что я буду на стороне колониализма, ты, чертов, чудак", — отреагировала Миа Халифа на сообщение Шапиро о разрыве контракта.

Напомним, что Миа Халифа не в первый раз критикует Израиль. Ранее звезда фильмов для взрослых попадала в скандалы из-за высказываний, что израильская армия "целится в детей". Кроме того, интернет-знаменитость выложила фото с бутылкой вина 1943 года и подписала, что это "вино старше вашего апартеидного государства" с намеком на Израиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС выдвинул ультиматум для Израиля, а премьер-министр Нетаньяху обнародовал план мести за нападение на израильтян из пяти пунктов.

Также "Комментарии" писали, что пока Израиль воюет на юге с ХАМАСом, новый враг атакует израильские земли с территории Ливана.