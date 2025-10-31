Приходько обвинила блоггер Мандзюк в подготовке "гражданской войны": детали скандала

Украинская певица Анастасия Приходько выразила серьезную обеспокоенность по поводу позиции блоггера Елены Мандзюк, отметив, что ее радикальные высказывания на тему языкового вопроса могут спровоцировать в Украине конфликт в масштабах гражданской войны.

Фото: из открытых источников

В своем интервью Наталье Влащенко артистка назвала Мандзюк "вершительницей судеб", подчеркнув, что такая активная социальная позиция способна глубоко разделить украинское общество.

Приходько объяснила, что языковой вопрос остается одной из ключевых причин раскола страны. По ее словам, дискуссии об использовании государственного языка и критике общающихся на русском часто подпитываются активностью ботов в соцсетях и становятся источником напряженности.

"Мне кажется, что такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне. Возможно, я выражаюсь грубо, но это мое впечатление. Началось все еще в июне 2022 года по вопросу "Почему не государственный?". Тогда никто не обратил на это внимание. Каждый человек стал чувствовать себя вершителем судеб", — заявила певица.

Приходько также отметила, что ее личные убеждения и образ жизни отличаются от навязанных обществом стандартов. "Мне не нравится, когда пытаются сменить меня, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне нужно что-то доказывать и зачем", – добавила она.

В этом контексте артистка откровенно поделилась, что в ее семье дети общаются на русском языке, подчеркивая, что языковой вопрос остается личным выбором, а не поводом для конфликта. Пока Елена Мандзюк не комментировала заявления Приходько, поэтому ситуация пока остается односторонней.

Как уже писали "Комментарии", певица Светлана Лобода вместе с российским шоуменом Максимом Галкиным выступили на праздничном корпоративе, исполняя, среди прочего, популярные украинские хиты.