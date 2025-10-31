Приходько звинуватила блогерку Мандзюк у підготовці "громадянської війни": деталі скандалу

Українська співачка Анастасія Приходько висловила серйозну стурбованість щодо позиції блогерки Олени Мандзюк, зазначивши, що її радикальні висловлювання на тему мовного питання можуть спровокувати в Україні конфлікт у масштабах громадянської війни.

Фото: з відкритих джерел

У своєму інтерв’ю Наталії Влащенко артистка назвала Мандзюк "вершителькою доль", підкресливши, що така активна соціальна позиція здатна глибоко розділити українське суспільство.

Приходько пояснила, що мовне питання залишається однією з ключових причин розколу країни. За її словами, дискусії про використання державної мови та критику тих, хто спілкується російською, часто підживлюються активністю ботів у соцмережах і стають джерелом напруженості.

"Мені здається, що такі, як Мандзюк, ведуть нашу країну до громадянської війни. Можливо, я висловлююся грубо, але це моє враження. Почалося все ще у червні 2022 року з питання "Чому не державною?". Тоді ніхто не звернув на це увагу. Кожна людина почала відчувати себе вершителем доль", — заявила співачка.

Приходько також зазначила, що її особисті переконання і спосіб життя відрізняються від нав’язаних суспільством стандартів. "Мені не подобається, коли намагаються змінити мене, поламати, змусити щось робити. Я не розумію, кому мені треба щось доводити і для чого", — додала вона.

У цьому контексті артистка відкрито поділилася, що в її родині діти спілкуються російською мовою, підкреслюючи, що мовне питання залишається особистим вибором, а не приводом для конфлікту. Наразі Олена Мандзюк не коментувала заяви Приходько, тож ситуація поки що залишається односторонньою.

