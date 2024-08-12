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Прокуратура Швеции объявила решение скандального дела Йоста Клейна

Участника из Нидерландов Йоста Клейна дисквалифицировали с Евровидения-2024 из-за скандального инцидента с возможной агрессией в отношении женщины.

сегодня, 17:01
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Автор:
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Slava Kot

Прокуратура Швеции решила прекратить расследование по делу против нидерландского участника Евровидения Йоста Клейна из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщила прокуратура Швеции в пресс-релизе.

Прокуратура Швеции объявила решение скандального дела Йоста Клейна

Нидерландский певец Йост Клейн. Фото из открытых источников

На Евровидении-2024 нидерландского певца Йоста Кляйна дисквалифицировали с песенного конкурса в день финала. Его обвинили в неадекватном и агрессивном поведении фотографу-женщине, а также повреждении ее камеры. Певец должен был выступить в финале с песней Europapa.

12 августа прокуратура Швеции сообщила, что в действиях нидерландского певца отсутствуют правонарушения, а полиция прекратила расследование из-за отсутствия доказательств. Допрошенные лица, свидетельствовавшие прокуратуре, указывали, что не видели в инциденте с Йостом Клейном угрозы.

"Сегодня я закрыл расследование, потому что не могу доказать, что поступок имел целью вызвать серьезный страх или что мужчина имел такое намерение", — сказал старший прокурор Фредерик Йонссон.

Сам Йост Клейн постоянно возражал, что сделал что-то плохое во время инцидента с фотографом-женщиной.

Нидерландский общественный вещатель AVROTROS еще во время конкурса Евровидения встал на защиту певца указав, что позиция EBU по дисквалификации была слишком жестока, а наказание непропорционально инциденту. По их словам, Йост Клейн не касался женщины, а та его снимала вопреки договоренностям и просьбам певца не делать этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых громких скандалах на Евровидении-2024. Один из них касается Украины.

Также "Комментарии" писали о скандале на Олимпийских играх, когда одну из самых сексуальных атлеток выгнали из Олимпийской деревни в Париже из-за ненадлежащего поведения.



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Источник: https://eurovisionworld.com/esc/swedish-police-drop-case-against-joost-klein
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