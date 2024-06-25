«Пусть другие идут воевать, а я не дурак»: известная актриса о войне

Во время войны каждый выбирает свой путь: кто-то идет защищать страну, а кто-то продолжает вести привычный образ жизни. Украинская актриса Евгения Мякенькая в интервью "Обозревателю" рассказала о своем отношении к мужчинам, которые предпочитают не участвовать в военных действиях.

Известная акриса, чей муж воюет в ВСУ, высказалась об уклонистах

Евгения, чей супруг Александр Зарубей, бывший актер и ныне боец ВСУ, не скрывает своего раздражения по поводу мужчин, которые говорят: "Пусть другие идут воевать, а я не дурак". По ее словам, особенно обидно видеть, как многие мужчины развлекаются в ресторанах, в то время как их сверстники рискуют жизнью на фронте.

"Знаете, когда Александр ушел, я как-то по-другому стала смотреть на других мужчин, на их поступки. Особенно когда попала однажды на Крещатик вечером. Сколько здоровых мужиков веселятся по ресторанам – меня прямо это конкретно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и уйти воевать, – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Ибо нужно воевать, а не переживать за того, кто морально не готов. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно пошло – это больно. Люди в окопах сидят, жизнью рискуют. Ради чего? Чтобы ты в ресторане веселился? Не нужно так напоказ", — высказалась Евгения.

Евгения также поделилась своими мыслями о том, что общество должно требовать более ответственного поведения во время кризиса. Актриса также критикует тех, кто выбирает уклонение от армии, спрашивая, что они будут рассказывать своим детям в будущем.

"Ну зачем им такое видеть? Я уже несколько раз слышала: "Пусть другие идут воевать. Я не дурак". А что ты потом будешь рассказывать своим детям? "Сынок, я был уклонистом, дома сидел, боялся выйти"? На кого они должны равняться? Кем вырастут?" — добавила Мякенькая.