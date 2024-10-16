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Россияне предложили Джареду Лето дать благотворительные концерты на "нужды СВО"

«Ветераны россии» обратились к американскому певцу с предложением

сегодня, 15:55
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Недилько Ксения

"Ветераны россии" предложили Джареду Лето направить средства из выступлений в россии на нужды так называемой "СВО". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Россияне предложили Джареду Лето дать благотворительные концерты на "нужды СВО"

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде. Лето, согласно распространяемому в соцсетях видео, был рад присутствию российских фанатов и заявил, что "как-то, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят россию.

"Предлагаем вам рассмотреть возможность проведения концертов в россии с гуманитарной миссией", — говорится в обращении движения, которое имеет РИА Новости.

По мнению "Ветеранов россии", средства могли бы пойти на закупку дронов, снаряжение и другое необходимое оборудование для оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Американский певец и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил о желании выступить в Киеве. Однако, кроме выступления в Украине, он поедет в россию, где будет тусоваться и веселиться.

Во время выступления в Сербии Джаред Лето спросил, много ли здесь слушателей из россии, на что публика ответила громкими возгласами. Затем певец назвал войну в Украине "проблемой" и заявил, что после ее окончания приедет с концертами в россию.

"Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву", — сказал певец.

Далее Джаред Лето вспомнил и об Украине, добавив, что собирается "веселиться и тусоваться со всеми". "Мы собираемся заскочить в Киев. Мы собираемся веселиться и потусить со всеми, хорошо? Так и должно быть!", — подчеркнул американский певец.

Напомним, МИД Украины отреагировало на скандальные слова Джареда Лето



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