Российсикая телеведущая оскорбила украинок: назвала девушек “папуасками”

Снежана Егорова, бывшая украинская телеведущая опубликовала скандальное видео, где она оскорбила украинок, назвав их "папуасками". Её дочь, Стася Ровинская, также телеведущая, выступила против матери, призвав общественность блокировать канал Егоровой на YouTube.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками"

Скандальное видео, где Снежана Егорова, известная своими пророссийскими взглядами, критикует украинский язык и унижает украинок, вызвало массовое возмущение.

"...патриоток, бешеных каких-то молодых т*лок с кольцами в носу, папуасок ту*ор*лых, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб. И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что надо с этим делать", — сказала Снежана во время своего стрима.

В ответ, её дочь, Стася Ровинская, в своём Instagram раскритиковала позицию матери и призвала всех неравнодушных пожаловаться на YouTube канал.





Подписчики поинтересовались насколько сложно далось Ровинской такое решение. На что телеведущая ответила, что самое главное, чтобы российские пропагандисты не зарабатывали деньги.





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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны. Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.