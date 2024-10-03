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Российская певица обвиняет Украину: абсурдность заявления высмеяли даже в России

Любовь Успенская обвиняет Украину в похищении своей дочери: подробности скандала

сегодня, 12:15
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Черновалова Кристина

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская заявила, что её дочь Татьяну Плаксину похитили. По словам Успенской, дочь вывезли за границу и пытались использовать в политических играх против неё. Это заявление вызвало недоверие и насмешки в интернете, многие даже в России считают её слова просто "дешевым спектаклем".

Российская певица обвиняет Украину: абсурдность заявления высмеяли даже в России

Успенская обвиняет украинцев в похищении дочери

По словам Успенской, на фоне её профессиональной деятельности и открытой поддержки России, группа украинских "провокаторов" воспользовалась слабостью её дочери — наркотической зависимостью. Татьяну якобы подсадили на наркотики, заманили за границу и заставили записать компромат на свою мать.

В то время как сама Успенская находилась на гастролях, эти лица, по её словам, действовали хитро и беспощадно. Адвокат певицы подтвердила, что похитители заставили Плаксину записать видео, в котором она отвергает матерь и её политические взгляды. Ожидается, что эти видеоматериалы вот-вот всплывут в прессе

Пользователи интернета в России комментируют новость с иронией. Они усомнились в том, что взрослую женщину могли так легко похитить и заставить что-то делать против её воли. В комментариях часто упоминают, что это похоже на недорогой шоу-бизнесовый трюк.

Любовь Успенская родилась в Киеве, начала свою карьеру в Украине, затем жила в США и с 1993 года живет в России. После начала военных действий в Украине она открыто выразила поддержку политике Путина. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Блогер из РФ Рустам Солнцев рассказал, как известные исполнительницы Любовь Успенская и Ирина Аллегрова стали поклонницами Путина. До войны они гастролировали в Украине с концертами, но после начавшего РФ полномасштабного вторжения звезды стали на стороне страны-агрессора.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/desheva-vistava-lyubov-uspenska-zayavila-shcho-v-neji-vikrali-donku-i-priplela-ukrajinciv-12775878.html
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