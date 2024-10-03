Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская заявила, что её дочь Татьяну Плаксину похитили. По словам Успенской, дочь вывезли за границу и пытались использовать в политических играх против неё. Это заявление вызвало недоверие и насмешки в интернете, многие даже в России считают её слова просто "дешевым спектаклем".

Успенская обвиняет украинцев в похищении дочери

По словам Успенской, на фоне её профессиональной деятельности и открытой поддержки России, группа украинских "провокаторов" воспользовалась слабостью её дочери — наркотической зависимостью. Татьяну якобы подсадили на наркотики, заманили за границу и заставили записать компромат на свою мать.

В то время как сама Успенская находилась на гастролях, эти лица, по её словам, действовали хитро и беспощадно. Адвокат певицы подтвердила, что похитители заставили Плаксину записать видео, в котором она отвергает матерь и её политические взгляды. Ожидается, что эти видеоматериалы вот-вот всплывут в прессе

Пользователи интернета в России комментируют новость с иронией. Они усомнились в том, что взрослую женщину могли так легко похитить и заставить что-то делать против её воли. В комментариях часто упоминают, что это похоже на недорогой шоу-бизнесовый трюк.

Любовь Успенская родилась в Киеве, начала свою карьеру в Украине, затем жила в США и с 1993 года живет в России. После начала военных действий в Украине она открыто выразила поддержку политике Путина.

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