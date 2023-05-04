Российский блогер рассказал, почему Успенская и Аллегрова поддержали войну в Украине

Блогер из РФ Рустам Солнцев рассказал, как известные исполнительницы Любовь Успенская и Ирина Аллегрова стали поклонницами Путина. До войны они гастролировали в Украине с концертами, но после начавшего РФ полномасштабного вторжения звезды стали на стороне страны-агрессора.

Певицы Успенская и Аллегрова (коллаж из открытых источников)

Как утверждает Солнцев, на Ирину Аллегрову никто не оказывал давления. Она стала путинисткой по своей воле. Вначале она отмалчивалась и никаких комментариев не давала по поводу полномасштабной войны, но позже начала сотрудничать с пропагандистами из Кремля, чтобы показать свою приверженность РФ. Ирина Аллегрова даже говорила, что помогает военным и покупает для нужд армии оружие.

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"Эта сволочь, будучи уже в таких годах, позволяет себе такие вещи, ты понимаешь... Дело не в том, что они оказались такими людьми, ведь они могли отмолчаться. Все это сказки, что на них давили", — сказал блогер в интервью Дмитрию Гордону.

Как утверждает блогер, никто не трогал бы Ирину Аллегрову. Но исполнительница испугалась за свои доходы и не захотела упустить возможности и дальше зарабатывать в России.

Гордон еще рассказал, что самым большим потрясением для него оказалась Любовь Успенская. Знаменитость родилась в Киеве, имела американское гражданство, проживала в РФ, но часто ездила в Украину с концертами. Успенская имела много поклонников среди украинцев.

"И вдруг она поздравляет Путина с днем рождения, который убил столько украинцев, и вдруг она поддерживает открыто эту войну. А ей то что, гражданке США! Это что, столько бабла дали?" – возмущался Гордон.

Как рассказал Солнцев, Любовь Успенская открыто поддержала Путина и полномасштабное вторжение, так сказать, по собственной инициативе. Она испугалась, что ее потом могут "выгнать" из РФ, и в Украине ее тоже никто не будет ждать, — подытожил блогер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему путинистке Аллерговой досталось от Софии Ротару.