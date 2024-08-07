Российская певица сделала провокационную татуировку с Бандерой: как отреагировали в РФ

Российская певица Наргиз Закирова, известная своими скандальными проделками и резкими заявлениями, снова оказалась в центре внимания. На этот раз она решила украсить свою ногу татуировкой с изображением Степана Бандеры, украинского политического деятеля, которого многие в России считают противоречивой фигурой.

Российская певица Наргиз Закирова продемонстрировала новую папу с Бандерой

Своим новым "украшением" певица похвасталась в Instagram во время перелета в Нью-Йорк, где она сейчас живет. Этот смелый поступок вызвал волну возмущения среди россиян, активно распространяющих фотографию татуировки и выражающих свое недовольство в социальных сетях.





Наргиз Закирова давно известна своей проукраинской позицией. В 2022 году ей запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики Кремля и поддержки Украины. Это не первая татуировка певицы, посвященная Украине. Ранее она уже набила на руке трезубец, символ украинской государственности.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Закирова активно высказывалась против войны, спела украинскую песню "Ой в лугу красная калина", завернувшись в сине-желтое знамя, и даже некоторые свои сообщения в сети подписывала на украинском языке. Она также признавалась, что финансово помогала Украине.

"Комментарии" также писали, что Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов