Российские спецслужбы готовили убийство Киевстонера: в Варшаве схватили наемника из Донбасса

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Недилько Ксения
В Варшаве задержан киллер, которого российская разведка наняла для ликвидации известного украинского рэпера и блогера Киевстонера (Альберта Васильева). Спецоперацию по нейтрализации наемника провели польские правоохранители в сотрудничестве с Агентством по внутренней безопасности. Российская ФСБ ранее обвинила музыканта в организации атак беспилотников на Москву.
Киевстонер. Фото из открытых источников
Польские спецслужбы предотвратили громкое политическое убийство в своей столице. По информации авторитетного польского издания RMF FM , объектом покушения должен стать Альберт Васильев (известный по американскому паспорту как Слевин Дадян), получивший широкую известность как видеоблогер и рэпер Киевстонер. Исполнителем преступления оказался выходец из Донецкой области, оперативно задержанный работниками варшавской полиции вместе с контрразведкой.
Как выяснилось, причиной охоты российских спецслужб за музыканта стали абсурдные обвинения со стороны Федеральной службы безопасности РФ. Российская сторона внесла шоумена в официальный список экстремистов и террористов.
В Кремле убеждены, что эти БПЛА якобы нелегально транспортировали через Словакию, Польшу и Белоруссию.
Российские власти открыто декларируют, что артист непосредственно взаимодействует с украинским оборонным сектором. Сам Васильев категорически опровергает подобные упреки в свой адрес.
Альберт Васильев завоевал расположение миллионов зрителей благодаря своим уникальным юмористическим скетчам в интернет-пространстве. Кроме того, он стоял у истоков создания культового украинского музыкального коллектива Грибы, после чего успешно реализовал себя в сольном формате и кинематографе. С начала полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину артист занял четкую патриотическую позицию и откровенно осудил действия страны-агрессорки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывшая девушка российского рэпера Morgenshtern, украинская модель Лиза Василенко рассказала о его амбициях пойти в политику и даже возглавить Россию . По ее словам, артист серьезно рассматривал сценарий, в котором он становится президентом и пытается наладить отношения между Украиной и РФ . Он якобы считал, что именно он способен примирить лидеров двух государств и даже допускал силовой сценарий противостояния с нынешним руководством России .