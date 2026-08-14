В Варшаве задержан киллер, которого российская разведка наняла для ликвидации известного украинского рэпера и блогера Киевстонера (Альберта Васильева). Спецоперацию по нейтрализации наемника провели польские правоохранители в сотрудничестве с Агентством по внутренней безопасности. Российская ФСБ ранее обвинила музыканта в организации атак беспилотников на Москву.

Киевстонер. Фото из открытых источников

Польские спецслужбы предотвратили громкое политическое убийство в своей столице. По информации авторитетного польского издания RMF FM , объектом покушения должен стать Альберт Васильев (известный по американскому паспорту как Слевин Дадян), получивший широкую известность как видеоблогер и рэпер Киевстонер. Исполнителем преступления оказался выходец из Донецкой области, оперативно задержанный работниками варшавской полиции вместе с контрразведкой.

Как выяснилось, причиной охоты российских спецслужб за музыканта стали абсурдные обвинения со стороны Федеральной службы безопасности РФ. Российская сторона внесла шоумена в официальный список экстремистов и террористов.

"Музыканта обвинили в контроле и управлении логистикой доставки беспилотников в Московскую область, — отмечают журналисты, ссылаясь на материалы следствия, — которые должны были использоваться для атак на стратегические объекты в российской столице".

В Кремле убеждены, что эти БПЛА якобы нелегально транспортировали через Словакию, Польшу и Белоруссию.

Российские власти открыто декларируют, что артист непосредственно взаимодействует с украинским оборонным сектором. Сам Васильев категорически опровергает подобные упреки в свой адрес.

"Кремль утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами, — отмечается в информационном сообщении СМИ, — однако он отрицает эти обвинения".

Альберт Васильев завоевал расположение миллионов зрителей благодаря своим уникальным юмористическим скетчам в интернет-пространстве. Кроме того, он стоял у истоков создания культового украинского музыкального коллектива Грибы, после чего успешно реализовал себя в сольном формате и кинематографе. С начала полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину артист занял четкую патриотическую позицию и откровенно осудил действия страны-агрессорки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывшая девушка российского рэпера Morgenshtern, украинская модель Лиза Василенко рассказала о его амбициях пойти в политику и даже возглавить Россию . По ее словам, артист серьезно рассматривал сценарий, в котором он становится президентом и пытается наладить отношения между Украиной и РФ . Он якобы считал, что именно он способен примирить лидеров двух государств и даже допускал силовой сценарий противостояния с нынешним руководством России .