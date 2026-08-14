У Варшаві затримали кілера, якого російська розвідка найняла для ліквідації відомого українського репера та блогера Київстонера (Альберта Васильєва). Спецоперацію з нейтралізації найманця провели польські правоохоронці у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки. Російська ФСБ раніше звинуватила музиканта в організації атак безпілотників на Москву.

Київстонер. Фото з відкритих джерел

Польські спецслужби запобігли гучному політичному вбивству у своїй столиці. За інформацією авторитетного польського видання RMF FM, об'єктом замаху мав стати Альберт Васильєв (відомий за американським паспортом як Слевін Дадян), який здобув широку популярність як відеоблогер та репер Київстонер. Виконавцем злочину виявився виходець із Донецької області, якого оперативно затримали працівники варшавської поліції разом із контррозвідкою.

Як з'ясувалося, причиною полювання російських спецслужб на музиканта стали абсурдні звинувачення з боку Федеральної служби безпеки РФ. Російська сторона внесла шоумена до офіційного переліку екстремістів та терористів.

"Музиканта звинуватили в контролі та управлінні логістикою доставки безпілотників до Московської області, — зазначають журналісти, посилаючись на матеріали слідства, — які мали бути використані для атак на стратегічні об'єкти в російській столиці".

У Кремлі переконані, що ці БПЛА нібито нелегально транспортували через Словаччину, Польщу та Білорусь.

Російська влада відкрито декларує, що артист безпосередньо взаємодіє з українським оборонним сектором. Сам Васильєв категорично спростовує подібні закиди на свою адресу.

"Кремль стверджує, що репер співпрацює з українськими спецслужбами, — наголошується в інформаційному повідомленні ЗМІ, — однак він заперечує ці звинувачення".

Альберт Васильєв завоював прихильність мільйонів глядачів завдяки своїм унікальним гумористичним скетчам в інтернет-просторі. Крім того, він стояв біля витоків створення культового українського музичного колективу "Гриби", після чого успішно реалізував себе в сольному форматі та кінематографі. Від початку повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну артист зайняв чітку патріотичну позицію та відкрито засудив дії країни-агресорки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишня дівчина російського репера Morgenshtern, українська модель Ліза Василенко розповіла про його амбіції піти в політику та навіть очолити Росію. За її словами, артист серйозно розглядав сценарій, у якому він стає президентом і намагається налагодити відносини між Україною та РФ. Він нібито вважав, що саме він здатен примирити лідерів двох держав і навіть допускав силовий сценарій протистояння з нинішнім керівництвом Росії.