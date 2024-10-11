Самая популярная итальянская звезда OnlyFans сбежала из страны: какая причина

Итальянская звезда эротического контента на платформе OnlyFans, Мадалина Йоана Филипп, известная под псевдонимом Меди Джио, оказалась в центре налогового скандала. Популярная модель решила бежать в Швейцарию после того, как итальянская налоговая служба обнаружила неуплаченные налоги на сумму 1,5 миллиона евро.



Меди Джио. Фото: x.com/mady_gio_

Проблемы с налоговой возникли после того, как чиновники обратили внимание на роскошный образ жизни Меди Джио, который она активно демонстрировала в соцсетях. 27-летнюю модель обвиняют в ложном декларировании доходов с 2021 года, ведь задекларированные доходы звезды OnlyFans не соответствовали уровню ее расходов.



Как указывают СМИ, итальянская модель задекларировала лишь 50 тыс. евро дохода, а после обвинений в 2022 году переехала в Швейцарию. Сама же Меди Джио утверждает, что уплачивала все налоги.

"Сейчас я живу в Швейцарии. Я всегда платила налоги как в Италии, так и в Швейцарии", — рассказала звезда контента для взрослых.

Мадалина переехала с Румынии в Италию в 12 лет, более 10 лет работала в семейном ресторане официанткой, где получала около 1000 евро в месяц. После перехода на OnlyFans, некоторые ее самые большие клиенты платят по 7 тысяч евро в месяц. В прошлом году Меди Джио стала самой успешной женщиной в Италии на платформе OnlyFans, поэтому модель говорит, что не планирует менять работу.

"Это не прогулка по парку: вам всегда нужна новая идея, чтобы заработать такие цифры, как я. Дома все довольны, даже прабабушка. Она говорит, что если я никого не убиваю и плачу налоги, то можешь делать все", — объяснила Меди Джио.

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