Самый популярный тикокер мира задержан в США: какая причина

Самый известный тиктокер планеты 25-летний Хаби Ламе оказался в центре неожиданного скандала. При попытке покинуть территорию США он был задержан иммиграционной службой в аэропорту Лас-Вегаса из-за превышения срока действия американской визы.

Звезда TikTok Хаби Ламе. Фото из открытых источников

Согласно официальному заявлению Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), 6 июня гражданин Италии Серинге Хабане Ламе был задержан за нарушение иммиграционного законодательства. Несмотря на инцидент, Ламе провел под стражей всего несколько часов. Его освободили в тот же день, и он сразу покинул территорию США.

"Хаби Ламе был задержан в международном аэропорту имени Гарри Рида за превышение срока пребывания по визе", — сообщили в ICE.

Хаби прибыл в США еще 30 апреля для участия в Met Gala, проходившем в Нью-Йорке 5 мая. Он сотрудничал с брендом Hugo Boss, который подготовил для него дизайнерский образ красной дорожки. После этого тиктокер путешествовал по стране, в том числе посетил Лас-Вегас, где и произошел инцидент с визой.

Ламе родился в Сенегале, но вырос в Италии, где и получил гражданство. Его стремительный путь к славе начался в 2020 году, когда он потерял работу на заводе из-за пандемии коронавируса. Хаби Ламе стал снимать короткие юмористические видео в TikTok. Сегодня TikTok-аккаунт Хаби Ламе насчитывает более 162 миллионов подписчиков и более 2,5 миллиарда лайков, что делает его самым популярным в мире на этой платформе.

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