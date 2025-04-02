Сидни Суини отменила собственную свадьбу: какая причина

Звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Суини отменила свадьбу со своим женихом 41-летним Джонатаном Давино. Причиной отчасти стали проблемы в отношениях, а также желание актрисы сфокусироваться на карьере.

Сидни Суини и Джонатан Давино. Фото: AOL

Как сообщает NY Post, отношения пары были "непростыми в течение длительного времени", а решение отменить свадьбу приняла именно Суини, сосредоточенная на своей карьере. Согласно источникам, Суини находится в периоде стремительного профессионального взлета, что и послужило главной причиной разрыва.

"Большинство людей чувствовали бы истощенные ее безумным графиком, но не Сидни. Сейчас она полностью погружена в работу и счастлива", – сообщил близкий к актрисе источник изданию People.

Инсайдер также добавил, что планы на свадьбу вызывали у нее скорее стресс, чем радость. Считается, что Сидни Суини не была уверена, что хочет этого.

Сидни Суини и Джонатан Давино начали встречаться в 2018 году, а обручились в 2022 году. Первые сообщения об отмене намеченной на весну свадьбы появились еще в начале марта. Источник Us Weekly сообщал, что они "пытались работать над отношениями", но ситуация оставалась сложной. Сама Суини также намекнула на изменения в своей жизни, начав публиковать фото в Instagram без обручального кольца и без упоминаний о женихе Джонатане Давино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Сидни Суини жалуется на папарацци, пытающиеся получить ее откровенные фото.

Также "Комментарии" писали, что Сидни Суини попала в самые популярные актеры 2024 года по рейтингу агрегатора IMDb.