Скандал на "Евровидении": Норвегии приказали изменить номер
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на "Евровидении": Норвегии приказали изменить номер

Европейский языковой союз попросил представителя Норвегии на Евровидении сменить номер из-за откровенных движений на сцене.

11 мая 2026, 15:50
Slava Kot

В преддверии второго полуфинала "Евровидения-2026" Европейский языковой союз (EBU) попросил представителя Норвегии Юнаса Ловва внести изменения в сценический номер из-за "слишком сексуальных" движений во время выступления.

Юнас Ловв. Фото: Even Nævdal, VG

После второй репетиции организаторы конкурса вынесли официальное предупреждение о постановке на песню "Ya Ya Ya" от представителя Норвегии. По словам руководителя норвежской делегации Мадса Терклепа, претензии касались прикосновений к паху и движениям, которые в EBU назвали слишком откровенными для семейного шоу.

"Думаю, это самое забавное предупреждение, которое можно получить. Мы ведь никому не навредили, но мы слишком сексуальны", — прокомментировал ситуацию Юнас Ловв и добавил, что у других участников "сексуального поведения" на сцене еще больше.

Тем не менее, норвежская делегация согласилась частично скорректировать постановку. Команда артиста пообещала сделать выступление более приемлемым для семейной аудитории, не меняя общей концепции номера.

Кадр из выступления представителя Норвегии Юнаса Ловва на "Евровидении-2026"

Норвегия выступит во втором полуфинале конкурса 14 мая под 15-м номером и будет закрывать шоу.

Подобные споры вокруг конкурса возникают не в первый раз. В прошлом году организаторы попросили представительницу Финляндии Эрику Викман сменить сценический костюм из-за чрезмерной откровенности. А участнице от Мальты Мириане Конте пришлось скорректировать текст песни из-за неоднозначного звучания одного из слов на английском языке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых кадрах номера Украины на "Евровидении-2026". Каким будет выступление LÉLEKA.

Также "Комметнари" писали, что искусственный интеллект назвал победителя "Евровидения-2026". Каков результат у Украины.



Источник: https://www.vg.no/rampelys/i/2p9PGl/norge-maa-endre-eurovision-opptreden-for-sexy
