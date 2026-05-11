Скандал на "Євробаченні": Норвегії наказали змінити номер

Напередодні другого півфіналу "Євробачення-2026" Європейська мовна спілка (EBU) попросила представника Норвегії Юнаса Ловва внести зміни до сценічного номера через "занадто сексуальні" рухи під час виступу.

Юнас Ловв. Фото: Even Nævdal, VG

Після другої репетиції організатори конкурсу винесли офіційне попередження щодо постановки на пісню "Ya Ya Ya" від представника Норвегії. За словами керівника норвезької делегації Мадса Терклепа, претензії стосувалися доторків до паху та рухів, які в EBU назвали надто відвертими для сімейного шоу.

"Гадаю, це найкумедніше попередження, яке можна отримати. Ми ж нікому не нашкодили, але ми надто сексуальні", — прокоментував ситуацію Юнас Ловв та додав, що в інших учасників "сексуальної поведінки" на сцені ще більше.

Попри це, норвезька делегація погодилася частково скоригувати постановку. Команда артиста пообіцяла зробити виступ "більш прийнятним для сімейної аудиторії", не змінюючи загальної концепції номера.

Кадр з виступу представника Норвегії Юнаса Ловва на "Євробаченні-2026"

Норвегія виступить у другому півфіналі конкурсу 14 травня під 15-м номером і закриватиме шоу.

Подібні суперечки навколо конкурсу виникають не вперше. Минулого року організатори попросили представницю Фінляндії Еріку Вікман змінити сценічний костюм через надмірну відвертість. А учасниці від Мальти Міріані Конте довелося скоригувати текст пісні через неоднозначне звучання одного зі слів англійською мовою.

