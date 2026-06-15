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Скандал на поминках Жанны Фриске: сестра певицы публично оскорбила Дмитрия Шепелева у могилы артистки

Годовщина смерти Фриске: семья артистки обвинила Шепелева в изоляции 13-летнего сына Платона

15 июня 2026, 18:43
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Недилько Ксения

В очередную годовщину смерти известной исполнительницы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе РФ собрались ее поклонники и ближайшие родственники. Во время комеморативных мероприятий разразился громкий публичный скандал из-за продолжительного конфликта семьи с эксчеловиком звезды, телеведущим Дмитрием Шепелевым, который проигнорировал посещение кладбища.

Скандал на поминках Жанны Фриске: сестра певицы публично оскорбила Дмитрия Шепелева у могилы артистки

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

"Памятник нужно обработать, чтобы он блистал", — отметила сестра артистки Наталья Фриске, которая прибыла на место первой и сразу принялась общаться с приносившими цветы фанатами.

Скандал на поминках Жанны Фриске: сестра певицы публично оскорбила Дмитрия Шепелева у могилы артистки - фото 2

Вскоре женщина резко высказалась о поведении Шепелева, который ограничился лишь краткой публикацией в соцсетях. По ее словам, шоумен ранее не раз инициировал встречи с семьей, однако выдвигал условие, что это должно происходить исключительно под прицелом телекамер во время эфиров. Впоследствии Наталья не сдержала эмоций и публично назвала шоумена "петушкой". По ее мнению, бывший избранник певицы спекулирует на трагедии ради собственного пиара.

"Он по одному запрещает сыну видеться и общаться", — возмутилась Наталья Фриске в разговоре с журналистами, подчеркнув, что Шепелев полностью заблокировал любые контакты родственников с 13-летним Платоном.

Скандал на поминках Жанны Фриске: сестра певицы публично оскорбила Дмитрия Шепелева у могилы артистки - фото 2

Она добавила, что телеведущий сопротивляется даже попыткам передать мальчику подарки через его школьных друзей. Несмотря на жесткие ограничения отца, Наталья выразила твердую уверенность, что подросток уже совсем скоро подрастет и самостоятельно выйдет на связь с родней по материнской линии.

Позже к мемориалу подошел отец исполнительницы Владимир Фриске, который поцеловал памятник и вместе с присутствующими привел в порядок территорию возле захоронения. Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после длительной борьбы с неоперабельной онкологией головного мозга, которую узнала во время беременности. Последняя фаза ее болезни сопровождалась запятой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская звезда Жанна Фриске ушла из жизни онкозаболеванием еще девять лет назад, однако члены семьи певицы все никак не могут смириться с горем, поэтому порой публично рассказывают о событиях в последние дни жизни и смерти исполнительницы.



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