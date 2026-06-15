Скандал на поминках Жанны Фриске: сестра певицы публично оскорбила Дмитрия Шепелева у могилы артистки

В очередную годовщину смерти известной исполнительницы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе РФ собрались ее поклонники и ближайшие родственники. Во время комеморативных мероприятий разразился громкий публичный скандал из-за продолжительного конфликта семьи с эксчеловиком звезды, телеведущим Дмитрием Шепелевым, который проигнорировал посещение кладбища.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

"Памятник нужно обработать, чтобы он блистал", — отметила сестра артистки Наталья Фриске, которая прибыла на место первой и сразу принялась общаться с приносившими цветы фанатами.

Вскоре женщина резко высказалась о поведении Шепелева, который ограничился лишь краткой публикацией в соцсетях. По ее словам, шоумен ранее не раз инициировал встречи с семьей, однако выдвигал условие, что это должно происходить исключительно под прицелом телекамер во время эфиров. Впоследствии Наталья не сдержала эмоций и публично назвала шоумена "петушкой". По ее мнению, бывший избранник певицы спекулирует на трагедии ради собственного пиара.

"Он по одному запрещает сыну видеться и общаться", — возмутилась Наталья Фриске в разговоре с журналистами, подчеркнув, что Шепелев полностью заблокировал любые контакты родственников с 13-летним Платоном.

Она добавила, что телеведущий сопротивляется даже попыткам передать мальчику подарки через его школьных друзей. Несмотря на жесткие ограничения отца, Наталья выразила твердую уверенность, что подросток уже совсем скоро подрастет и самостоятельно выйдет на связь с родней по материнской линии.

Позже к мемориалу подошел отец исполнительницы Владимир Фриске, который поцеловал памятник и вместе с присутствующими привел в порядок территорию возле захоронения. Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после длительной борьбы с неоперабельной онкологией головного мозга, которую узнала во время беременности. Последняя фаза ее болезни сопровождалась запятой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская звезда Жанна Фриске ушла из жизни онкозаболеванием еще девять лет назад, однако члены семьи певицы все никак не могут смириться с горем, поэтому порой публично рассказывают о событиях в последние дни жизни и смерти исполнительницы.