Скандал на поминках Жанни Фріске: сестра співачки публічно образила Дмитра Шепєлєва біля могили артистки

У чергові роковини смерті відомої виконавиці Жанни Фріске на Ніколо-Архангельському кладовищі в Балашисі РФ зібралися її шанувальники та найближчі родичі. Під час комеморативних заходів спалахнув гучний публічний скандал через тривалий конфлікт родини з ексчоловіком зірки, телеведучим Дмитром Шепєлєвим, який проігнорував відвідування цвинтаря.

Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв

"Пам'ятник потрібно обробити, щоб він блищав", — зауважила сестра артистки Наталія Фріске, яка прибула на місце першою та одразу взялася спілкуватися з фанатами, котрі принесли квіти.

Невдовзі жінка різко висловилася про поведінку Шепєлєва, який обмежився лише короткою публікацією в соцмережах. За її словами, шоумен раніше неодноразово ініціював зустрічі з родиною, проте висував умову, що це має відбуватися виключно під прицілом телекамер під час ефірів. Згодом Наталія не стримала емоцій та публічно назвала шоумена "петушарою". На її думку, колишній обранець співачки лише спекулює на трагедії задля власного піару.

"Він по-одному забороняє сину бачитися і спілкуватися", — обурилася Наталія Фріске у розмові з журналістами, підкресливши, що Шепєлєв повністю заблокував будь-які контакти родичів із 13-річним Платоном.

Вона додала, що телеведучий чинить опір навіть спробам передати хлопчику подарунки через його шкільних друзів. Попри жорсткі обмеження з боку батька, Наталія висловила тверду впевненість, що підліток уже зовсім скоро підросте і самостійно вийде на зв'язок із ріднею по материнській лінії.

Пізніше до меморіалу підійшов батько виконавиці Володимир Фріске, який поцілував пам'ятник та разом із присутніми упорядкував територію біля поховання. Нагадаємо, що Жанна Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року у віці 40 років після тривалої боротьби з неоперабельною онкологією головного мозку, про яку дізналася під час вагітності. Остання фаза її хвороби супроводжувалася комою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська зірка Жанна Фріске пішла з життя від онкозахворювання ще дев'ять років назад, проте члени родини співачки все ніяк не можуть змиритись з горем, тому деколи публічно розказують про події в останні дні життя і смерті виконавиці.