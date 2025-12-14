logo

BTC/USD

90023

ETH/USD

3109.25

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Скандал с квартирой Долиной продолжается: певица не вышла на связь после публичного обещания вернуть 300 миллионов
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с квартирой Долиной продолжается: певица не вышла на связь после публичного обещания вернуть 300 миллионов

Заседание Верховного суда уже назначено, а сторона Лурье обвиняет Долину в цинизме и публичном шоу.

14 декабря 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре громкого скандала после того, как под давлением мошенников продала свою квартиру, публично пообещала вернуть деньги покупателю, но не сделала этого. Об этом сообщает российское издание "Аргументы и факты", ссылаясь на адвоката Полины Лурье — Светлану Свириденко.

Скандал с квартирой Долиной продолжается: певица не вышла на связь после публичного обещания вернуть 300 миллионов

Долина снова обманула, пообещала вернуть деньги и исчезла: адвокаты возмущены «молчанием звезды»

По ее словам, после громкого эфира 5 декабря , на котором Долина с надрывом заявила, что "вернет все в копейку", она так и не вышла на связь с Лурье. Прошла неделя — ни звонка, ни юридических действий. "Защита не верит в искренность Долиной. Она пришла на эфир только тогда, когда дело получило широкую огласку", — подчеркнула Свириденко.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонного мошенничества: она продала квартиру в Москве, а полученные средства (300 миллионов рублей) передала аферистам. Впоследствии суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Но пострадавшей оказалась другая сторона — новая владелица квартиры Полина Лурье, оставшаяся без имущества и денег.

Свои права Лурье пыталась отстоять в суде, но безуспешно. Этот случай получил широкий резонанс — подобные случаи начали умножаться, в том числе среди пенсионеров. Метод даже получил неофициальное название — "бабушкина схема" : человек продает имущество, заявляет о давлении, возвращает себе квартиру через суд, а деньги покупателю не отдает.

Заседание Верховного суда назначено на 16 декабря. "В этот день решится не только судьба Лурье, но и сотен людей, которые оказались в похожей ситуации", — заявила адвокат.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , кто выиграл "Мисс Украина 2025".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости