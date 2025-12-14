Скандал с квартирой Долиной продолжается: певица не вышла на связь после публичного обещания вернуть 300 миллионов

Певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре громкого скандала после того, как под давлением мошенников продала свою квартиру, публично пообещала вернуть деньги покупателю, но не сделала этого. Об этом сообщает российское издание "Аргументы и факты", ссылаясь на адвоката Полины Лурье — Светлану Свириденко.

Долина снова обманула, пообещала вернуть деньги и исчезла: адвокаты возмущены «молчанием звезды»

По ее словам, после громкого эфира 5 декабря , на котором Долина с надрывом заявила, что "вернет все в копейку", она так и не вышла на связь с Лурье. Прошла неделя — ни звонка, ни юридических действий. "Защита не верит в искренность Долиной. Она пришла на эфир только тогда, когда дело получило широкую огласку", — подчеркнула Свириденко.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонного мошенничества: она продала квартиру в Москве, а полученные средства (300 миллионов рублей) передала аферистам. Впоследствии суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Но пострадавшей оказалась другая сторона — новая владелица квартиры Полина Лурье, оставшаяся без имущества и денег.

Свои права Лурье пыталась отстоять в суде, но безуспешно. Этот случай получил широкий резонанс — подобные случаи начали умножаться, в том числе среди пенсионеров. Метод даже получил неофициальное название — "бабушкина схема" : человек продает имущество, заявляет о давлении, возвращает себе квартиру через суд, а деньги покупателю не отдает.

Заседание Верховного суда назначено на 16 декабря. "В этот день решится не только судьба Лурье, но и сотен людей, которые оказались в похожей ситуации", — заявила адвокат.

