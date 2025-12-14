Скандал із квартирою Доліної триває: співачка не вийшла на зв’язок після публічної обіцянки повернути 300 мільйонів

Співачка Лариса Доліна, яка опинилась у центрі гучного скандалу після того, як під тиском шахраїв продала свою квартиру, публічно пообіцяла повернути гроші покупчині — але не зробила цього. Про це повідомляє російське видання "Аргументы и факты", посилаючись на адвокатку Поліни Лур’є — Світлану Свириденко.

Доліна знову обдурила, пообіцяла повернути гроші — і зникла: адвокати обурені «мовчанням зірки»

За її словами, після гучного ефіру 5 грудня, на якому Доліна з надривом заявила, що "поверне все до копійки", вона так і не вийшла на зв’язок з Лур’є. Минув тиждень — ані дзвінка, ані юридичних дій. "Захист не вірить у щирість Доліної. Вона прийшла на ефір лише тоді, коли справа набула широкого розголосу", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, у 2024 році Лариса Доліна нібито стала жертвою телефонного шахрайства: вона продала квартиру в Москві, а отримані кошти (300 мільйонів рублів) передала аферистам. Згодом суд визнав угоду недійсною і повернув квартиру співачці. Але постраждалою виявилася інша сторона — нова власниця квартири Поліна Лур’є, яка залишилась без майна і без грошей.

Свої права Лур’є намагалася відстояти в суді, проте безуспішно. Цей випадок набув широкого резонансу — подібні випадки почали множитися, зокрема серед пенсіонерів. Метод навіть отримав неофіційну назву — "бабусина схема": людина продає майно, заявляє про тиск, повертає собі квартиру через суд, а гроші покупцю — не віддає.

Засідання Верховного суду призначене на 16 грудня. "Цього дня вирішиться не лише доля Лур’є, а й сотень людей, які опинились у схожій ситуації", — заявила адвокатка.

