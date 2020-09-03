Стало известно, на сколько хотят посадить Ефремова за смертельное ДТП в Москве

Язык
BTC/USD
11397.13
ETH/USD
437.75
LTC/USD
57.55
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
Московский прокурор, который является гособвинителем в деле о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, запросила для него 11 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает "Московский комсомолец" из зала суда, который проходит в данный момент.
Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства - малолетние дети, госнаграды, плохое состояние здоровья, благотворительная деятельность актера - Ефремову вряд ли помогут.
“Первыми шагами к исправлению является признание вины и раскаяние. Мы этого не увидели”, - говорит прокурор, которая убеждена, что без изоляции актер не справится.
Напомним, сейчас в Москве проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Первым делом подсудимый, который ранее не признавал свою вину, сделал сенсационное заявление.
"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил Ефремов.
Подробности резонансного дела читайте на сайте "Комментарии" позже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости