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Стало известно, на сколько хотят посадить Ефремова за смертельное ДТП в Москве

Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства Ефремову вряд ли помогут

сегодня, 11:15
Автор:

Елена Волкова

Московский прокурор, который является гособвинителем в деле о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова,  запросила для него 11  лет в колонии общего режима. Об этом сообщает "Московский комсомолец" из зала суда, который проходит в данный момент.

Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства - малолетние дети, госнаграды, плохое состояние здоровья, благотворительная деятельность актера - Ефремову вряд ли помогут.

Стало известно, на сколько хотят посадить Ефремова за смертельное ДТП в Москве

“Первыми шагами к исправлению является признание вины и раскаяние. Мы этого не увидели”, - говорит прокурор, которая убеждена, что без изоляции актер не справится.

Напомним, сейчас в Москве проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Первым делом подсудимый, который ранее не признавал свою вину, сделал сенсационное заявление. 

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил Ефремов.

Подробности резонансного дела читайте на сайте "Комментарии" позже.



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