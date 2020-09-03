Стало известно, на сколько хотят посадить Ефремова за смертельное ДТП в Москве

Московский прокурор, который является гособвинителем в деле о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, запросила для него 11 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает "Московский комсомолец" из зала суда, который проходит в данный момент.

Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства - малолетние дети, госнаграды, плохое состояние здоровья, благотворительная деятельность актера - Ефремову вряд ли помогут.

“Первыми шагами к исправлению является признание вины и раскаяние. Мы этого не увидели”, - говорит прокурор, которая убеждена, что без изоляции актер не справится.





Напомним, сейчас в Москве проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Первым делом подсудимый, который ранее не признавал свою вину, сделал сенсационное заявление.

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил Ефремов.

Подробности резонансного дела читайте на сайте "Комментарии" позже.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!