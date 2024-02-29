Стало известно, почему украинская ведущая Тодоренко изменила Родине

Как сообщил Бедняков, еще до полномасштабного вторжения России, он отказывался от участия в совместных проектах с Региной Тодоренко. По его словам, уже тогда он понимал, что для нее деньги, карьера и слава стоят на первом месте. Как утверждает Бедняков, ради них Тодоренко была готова даже "переступать" через людей.

Регина Тодоренко

Именно поэтому, говорит ведущий, когда Тодоренко переехала в Россию и приступила к работе, он не удивился. По его словам, к сожалению, украинка больше любит деньги, чем свою Родину.

При этом Бедняков отметил, что предатели, переехавшие во время войны в Россию, не могут понять, что за это время все в стране изменились, и их никто не будет ждать здесь. Больше не будет так, как прежде, добавил украинский ведущий.

Бедняков предположил, что таких изменниц как Тодоренко или певица Ани Лорак просто забросали бы в Украине яйцами.

Напомним, одесситка Регина Тодоренко уехала в Россию и стала там ведущей шоу "Руссо-Экспрессо". Она ездит по российским городам и восхваляет, какие они красивые. К примеру, Сочи она назвала "русской Ривьерой", а Астрахань южной Венецией и икорно-арбузной столицей России. В Украине же отметили, что Тодоренко опустилась до того, что принимает участие в пропагандистских шоу, поскольку рассказывает россиянам о том, какие они крутые. , в отличие от "загнивающего" Запада.

После долгого молчания о войне России против Украины она все же высказалась с помощью цитаты российского историка Дмитрия Лихачева, в которой указано, что нужно быть патриотом, а не националистом. В цитате идет намек на так называемые "братские народы". При этом на первую годовщину масштабного вторжения России Тодоренко устроила в своем Instagram "разбор гардероба".

Также "Комментарии" рассказывали, что Тодоренко заявила , что ей бы очень хотелось приехать в родную Одессу, чтобы погулять.