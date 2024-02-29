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Стало известно, почему украинская ведущая Тодоренко изменила Родине

Для украинской ведущей известной по проекту «Орел и решка» Регины Тодоренко карьера всегда была на первом месте, об этом в подкасте «О войне» сообщил ее бывший коллега Андрей Бедняков, передает портал «Комментарии»

сегодня, 15:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Бедняков, еще до полномасштабного вторжения России, он отказывался от участия в совместных проектах с Региной Тодоренко. По его словам, уже тогда он понимал, что для нее деньги, карьера и слава стоят на первом месте. Как утверждает Бедняков, ради них Тодоренко была готова даже "переступать" через людей.

Стало известно, почему украинская ведущая Тодоренко изменила Родине

Регина Тодоренко

Именно поэтому, говорит ведущий, когда Тодоренко переехала в Россию и приступила к работе, он не удивился. По его словам, к сожалению, украинка больше любит деньги, чем свою Родину.

При этом Бедняков отметил, что предатели, переехавшие во время войны в Россию, не могут понять, что за это время все в стране изменились, и их никто не будет ждать здесь. Больше не будет так, как прежде, добавил украинский ведущий.

Бедняков предположил, что таких изменниц как Тодоренко или певица Ани Лорак просто забросали бы в Украине яйцами.

Напомним, одесситка Регина Тодоренко уехала в Россию и стала там ведущей шоу "Руссо-Экспрессо". Она ездит по российским городам и восхваляет, какие они красивые. К примеру, Сочи она назвала "русской Ривьерой", а Астрахань южной Венецией и икорно-арбузной столицей России. В Украине же отметили, что Тодоренко опустилась до того, что принимает участие в пропагандистских шоу, поскольку рассказывает россиянам о том, какие они крутые. , в отличие от "загнивающего" Запада.

После долгого молчания о войне России против Украины она все же высказалась с помощью цитаты российского историка Дмитрия Лихачева, в которой указано, что нужно быть патриотом, а не националистом. В цитате идет намек на так называемые "братские народы". При этом на первую годовщину масштабного вторжения России Тодоренко устроила в своем Instagram "разбор гардероба".

Также "Комментарии" рассказывали, что Тодоренко заявила , что ей бы очень хотелось приехать в родную Одессу, чтобы погулять.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kAiDp14WKUk
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