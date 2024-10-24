Сын певицы-путенистки Повалий назвал конфискацию "попыткой запугать"

Сын Таисии Повалий, Денис, публично выразил свое недовольство из-за конфискации имущества матери после решения Высшего антикоррупционного суда. В своем обращении он назвал такое решение "советскими методами" и заявил, что не согласен с изъятием имущества из-за политических взглядов.

Сын Таисии Повалий

Решение суда предусматривает конфискацию автомобиля BMW, нескольких земельных участков, жилого дома и изъятие авторских прав на девять песен. Денис, который сейчас проживает в Европе, подверг критике это решение через свои социальные сети, отметив, что конфискация касается не только его матери, но и жителей дома, которые, по его словам, не разделяют ее взглядов.

У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели только за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что он вызывает возмущение у многих, но, во-первых, его не разделяют все жители дома, который собрались отжать, – написал Денис в своем Instagram.

Денис также подчеркнул, что суд должен обратить внимание на других коррупционеров, а не действовать, как он считает, "старыми советскими методами".

Таисия Повалий уже много лет живет в России, активно поддерживая путинский режим и выступая в поддержку российской агрессии в Украине. Несмотря на то, что раньше ее сын не поддерживал материнских взглядов, сейчас он выступает на ее защиту и оправдывает российские действия.

Читайте на портале "Комментарии" - Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".