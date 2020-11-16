kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

15978.33

ETH/USD

449.17

LTC/USD

64.31

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Сын Шварценеггера вступился за звезду "Стражей Галактики"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын Шварценеггера вступился за звезду "Стражей Галактики"

Американские поклонники начали выбирать худшего актера из когорты известных тезок

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Патрик Шварценеггер стал на защиту своего зятя Криса Пратта, после того, как поклонники "отменили" актера.

Сын Шварценеггера вступился за звезду "Стражей Галактики"

Фото: thejjreport.com

Все началось с поста продюсера Эми Берга, который является автором насмешливого поста. В результате недавнего опроса в Twitter, звезду "Мира Юрского периода" и "Стражей Галактики" признали "худшим Крисом". "Диванные" критики, среди которых замечено известных людей, начали выбирать кто из когорты Крисов (Криса Гемсфорта, Криса Пайна, Криса Эванса и Криса Пратта) хуже.

Тема набрала массовой огласки, а среди комментариев раздавались даже жестокие высказывания. Поклонники утверждают, что Пратт является сторонником Дональда Трампа, и что он имеет связи с Церковью Хилсонг, которую обвиняют в противодействии ЛГБТ сообщества.

"Люди призывают злиться на того или иного деятеля. Люди сосредоточены на том, чтобы рассорить других, чтобы самим чувствовать себя лучше. Честно, это печально", — сообщил Патрик Шварценеггер.

Также парень отметил, что Пратт может научиться чему-то в его известного отца.

"Мой папа всегда был решительным в том, чтобы не позволять чужим мыслям затушить его пыл и изменить его путь. Независимо от того, что ты делаешь в жизни, всегда будут люди, которые не любят тебя и хотят, чтобы ты получил неудач", — продолжил младший Шварценеггер.

В защиту актера также стала его жена Кэтрин Шварценеггер и коллега по цеху Роберт Дауни-младший.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части "Аквамена".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.ie/tvandshowbiz/6152415/patrick-schwarzenegger-defends-chris-pratt-sad-actor-canceled-fans/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ