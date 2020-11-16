Сын Шварценеггера вступился за звезду "Стражей Галактики"

Патрик Шварценеггер стал на защиту своего зятя Криса Пратта, после того, как поклонники "отменили" актера.



Фото: thejjreport.com

Все началось с поста продюсера Эми Берга, который является автором насмешливого поста. В результате недавнего опроса в Twitter, звезду "Мира Юрского периода" и "Стражей Галактики" признали "худшим Крисом". "Диванные" критики, среди которых замечено известных людей, начали выбирать кто из когорты Крисов (Криса Гемсфорта, Криса Пайна, Криса Эванса и Криса Пратта) хуже.

Тема набрала массовой огласки, а среди комментариев раздавались даже жестокие высказывания. Поклонники утверждают, что Пратт является сторонником Дональда Трампа, и что он имеет связи с Церковью Хилсонг, которую обвиняют в противодействии ЛГБТ сообщества.

"Люди призывают злиться на того или иного деятеля. Люди сосредоточены на том, чтобы рассорить других, чтобы самим чувствовать себя лучше. Честно, это печально", — сообщил Патрик Шварценеггер.

Также парень отметил, что Пратт может научиться чему-то в его известного отца.

"Мой папа всегда был решительным в том, чтобы не позволять чужим мыслям затушить его пыл и изменить его путь. Независимо от того, что ты делаешь в жизни, всегда будут люди, которые не любят тебя и хотят, чтобы ты получил неудач", — продолжил младший Шварценеггер.

В защиту актера также стала его жена Кэтрин Шварценеггер и коллега по цеху Роберт Дауни-младший.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что фанаты требуют устранить Эмбер Герд от съемок во второй части "Аквамена".





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