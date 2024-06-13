logo

BTC/USD

67395.84

ETH/USD

3495.56

LTC/USD

78.95

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Сын Таисии Повалий сделал скандальное заявления
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын Таисии Повалий сделал скандальное заявления

Денис сравнил службу в армии с "супружеской обязанностью"

сегодня, 17:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram серию провокационных заявлений. Музыкант высказался против мобилизации, сравнив службу в армии с изменой и вегетарианством, а также цинично прокомментировал гибель украинской героини Шуры Рязанцевой.

Сын Таисии Повалий сделал скандальное заявления

Сын Таисии Повалий цинично оправдал войну в Украине

Повалий задался вопросом, чем человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать. Он также усомнился в справедливости принудительной мобилизации, заявив, что люди не обязаны рисковать своей жизнью, если у них нет таких убеждений.

"Чем таким человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать? Только не нужно о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", – написал Денис.

Кроме того, музыкант вспомнил об украинской героине Шуре Рязанцево, которая, по его мнению, погибла по собственному желанию. 

Человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у людей нет таких убеждений? Справедливо ли гнать их на фронт?" – добавил он.

Многие пользователи соцсетей осудили высказывания Повалия, обвинив его в цинизме, отсутствии патриотизма и неуважении к украинским военным.

Таисия Повалий, мать Дениса, продолжает жить и работать в России. Она и её супруг Игорь Лихута поддерживают нынешний режим в Кремле.

Напомним, что певица Таисия Повалий, публично поддерживающая политику российского диктатора Владимир Путина, заявила, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь. Свои откровенности запроданка озвучила в программе российского пропагандиста Бориса Корчевникова



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/syin-predatelnitsyi-taisii-povalij-opravdal-vojnu-v-ukraine-i-popyitalsya-manipulirovat-smertyu-geroini-shuryi-ryazantsevoj.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости