Сын Таисии Повалий сделал скандальное заявления

Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram серию провокационных заявлений. Музыкант высказался против мобилизации, сравнив службу в армии с изменой и вегетарианством, а также цинично прокомментировал гибель украинской героини Шуры Рязанцевой.

Сын Таисии Повалий цинично оправдал войну в Украине

Повалий задался вопросом, чем человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать. Он также усомнился в справедливости принудительной мобилизации, заявив, что люди не обязаны рисковать своей жизнью, если у них нет таких убеждений.

"Чем таким человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать? Только не нужно о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", – написал Денис.

Кроме того, музыкант вспомнил об украинской героине Шуре Рязанцево, которая, по его мнению, погибла по собственному желанию.

Человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у людей нет таких убеждений? Справедливо ли гнать их на фронт?" – добавил он.

Многие пользователи соцсетей осудили высказывания Повалия, обвинив его в цинизме, отсутствии патриотизма и неуважении к украинским военным.

Таисия Повалий, мать Дениса, продолжает жить и работать в России. Она и её супруг Игорь Лихута поддерживают нынешний режим в Кремле.

Напомним, что певица Таисия Повалий, публично поддерживающая политику российского диктатора Владимир Путина, заявила, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь. Свои откровенности запроданка озвучила в программе российского пропагандиста Бориса Корчевникова