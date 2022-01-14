Сына королевы Великобритании перестанут величать "его высочеством" из-за секс-скандала

Королевская семья становится все меньше. По крайней мере, на официальном уровне. Восьмой в очереди на британский престол, принц Эндрю, лишился всех военных титулов и королевских опекунских обязанностей. Также к нему больше не уместно обращаться с фразой "Его королевское высочество". Все из-за секс-скандала с американкой, которую он якобы изнасиловал много лет назад. Об этом решении сообщил Букингемский дворец в Twitter, передают "Комментарии".

Принц Эндрю. Фото из открытых источников

Адвокатам принца Эндрю не удалось уладить конфликт и скрыть обстоятельства скандала, в который попал их беззащитный и дело дошло до суда. Сразу после этой новости и появилось заявление Букингемского дворца.

"Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никакие государственные обязанности и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", — говорится в заявлении.

Напомним, принца Эндрю обвиняют в сексуальном преступлении. Американка Вирджиния Джуффре утверждает, что в подростковом возрасте пострадала от сексуальной эксплуатации. Среди ее насильников якобы были влиятельные персоны, среди которых и член королевской семьи. В настоящее время это дело начинают рассматривать в гражданском суде в Нью-Йорке.

Добавим, что когда скандал только разразился, адвокаты принца пытались договориться с истцом, однако не пришли к согласию. Сам Эндрю все обвинения категорически отвергал. Теперь королевская семья решила заставить его отказаться от титулов, чтобы выйти из этого скандала чистыми, утверждают эксперты.