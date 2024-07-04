Таисия Повалий сделала очередное скандальное заявление : подробности

Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".

Повалий цинично оправдала войну и назвала ее "спасением"

Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и имела популярность.

"Возможно, я не говорила громко и не могла позволить себе говорить об этом, но я своими действиями показывала, что я с Россией, что я поддерживаю "СВО", потому что "СВО" — это спасение для меня и для таких людей как я", — рассказала Повалий.

Она также добавила, что получает поддержку от некоторых украинцев, которые тайно пишут ей благодарственные письма.

"Те, кто ждали, когда придет освобождение, сейчас, я вижу, что очень радуются и втихаря пишут даже нам какие-то письма. Они пишут нам слова благодарности и радости, что они сейчас могут быть свободными и быть вместе с нами. Они притаились", — сказала певица.

Эти высказывания вызвали недовольство среди украинской общественности и в социальных сетях. Многие считают, что такие слова Повалий — это предательство Украины.

Повалий живет в России с начала конфликта и регулярно выступает на российских мероприятиях. В 2015 году она была лишена звания народной артистки Украины за свои политические взгляды, а в 2022 году попала под санкции в Украине.

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