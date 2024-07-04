Таисия Повалий сделала очередное скандальное заявление : подробности

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".
Повалий цинично оправдала войну и назвала ее "спасением"
Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и имела популярность.
Она также добавила, что получает поддержку от некоторых украинцев, которые тайно пишут ей благодарственные письма.
Эти высказывания вызвали недовольство среди украинской общественности и в социальных сетях. Многие считают, что такие слова Повалий — это предательство Украины.
Повалий живет в России с начала конфликта и регулярно выступает на российских мероприятиях. В 2015 году она была лишена звания народной артистки Украины за свои политические взгляды, а в 2022 году попала под санкции в Украине.
Читайте также на портале “Комментарии” — Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram серию провокационных заявлений. Музыкант высказался против мобилизации, сравнив службу в армии с изменой и вегетарианством, а также цинично прокомментировал гибель украинской героини Шуры Рязанцевой.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!