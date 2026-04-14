Телеведущая Витвицкая впервые раскрыла детали конфликта с Ириной Билык: что стало причиной ссоры
Телеведущая Витвицкая впервые раскрыла детали конфликта с Ириной Билык: что стало причиной ссоры

Соломия Витвицкая раскрыла подробности ссоры с Ириной Билык. Какова причина конфликта телеведущей и певицы.

14 апреля 2026, 10:43
Автор:
Slava Kot

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые публично поделилась подробностями давнего конфликта с певицей Ириной Билык. По ее словам, инцидент произошел более десяти лет назад во время работы над телепроектом "ТСН.Особое".

Соломия Витвицкая и Ирина Билык. Фото из открытых источников

Соломия Витвицкая во время разговора с Наталией Тур вспомнила о ссоре с Ириной Билык. По ее словам, конфликт был "достаточно глубоким" и возник после выхода одного из сюжетов об артистке.

"Я помню, что был достаточно глубокий конфликт с Ириной Билык. Мы даже потом были на одной пресс-конференции – она сидела отдельно и даже не хотела со мной общаться. Я помню, тогда кто-то запустил квадрокоптер. И она, кажется, думала, что это мы. И потому обижалась", — сказала Витвицкая.

Телеведущая подчеркнула, что не участвовала в подготовке материалов, а только работала в кадре. Вместе с тем Витвицкая признала, что подача новостей иногда вызывает эмоциональную реакцию героев сюжетов и может влиять на личные отношения.

Несмотря на острое начало, конфликт не имел длительных последствий. Как рассказала Витвицкая, впоследствии ей удалось наладить контакт с Билык, и они вернулись к нормальному общению. Кроме того, ведущая также поддерживала теплые отношения с матерью певицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соломия Витвицкая ответила на критику по поводу отдыха ее мужа-военного в Карпатах. Телеведущая объяснила, почему ее муж, судья и военнослужащий находился в отпуске вместо передовой.

Также "Комментарии" писали о курьезной встрече, когда Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0eVlP61yFtE
