Телеведуча Вітвіцька вперше розкрила деталі конфлікту з Іриною Білик: що стало причиною сварки

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше публічно поділилася подробицями давнього конфлікту зі співачкою Іриною Білик. За її словами інцидент стався понад десять років тому під час роботи над телепроєктом "ТСН.Особливе".

Соломія Вітвіцька та Ірина Білик. Фото з відкритих джерел

Соломія Вітвіцька під час розмови з Наталією Тур згадала про сварку з Іриною Білик. За її словами, конфлікт був "досить глибоким" і виник після виходу одного з сюжетів про артистку.

"Я пам'ятаю, що був досить глибокий конфлікт з Іриною Білик. Ми навіть потім були на одній пресконференції – вона сиділа окремо і навіть не хотіла зі мною спілкуватися. Я пам'ятаю, тоді хтось запустив квадрокоптер. І вона, здається, думала, що це ми. І тому ображалася", — сказала Вітвіцька.

Телеведуча наголосила, що не брала участі у підготовці матеріалів, а лише працювала в кадрі. Разом з тим, Вітвіцька визнала, що подача новин іноді викликає емоційну реакцію героїв сюжетів і може впливати на особисті стосунки.

Попри гострий початок, конфлікт не мав тривалих наслідків. Як розповіла Вітвіцька, згодом їй вдалося налагодити контакт з Білик, і вони повернулися до нормального спілкування. Крім того, ведуча також підтримувала теплі стосунки з матір’ю співачки.

