Трамп взбесился после вручения премии "Грэмми": над президентом США жестко шутили

Церемония вручения премии "Грэмми" в этом году неожиданно превратилась в площадку острой политической сатиры, что вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Во время шоу со сцены звучали шутки и заявления, направленные против его политики, в том числе иммиграционной, а также намеки на скандальное дело Джеффри Эпштейна.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Большое количество звезд на церемонию "Грэмми" 2026 года пришли со значками "ICE OUT", открыто критикуя деятельность Иммиграционной и таможенной службы США. Певица Билли Айлиш во время вручения награды за "Песню года" публично воскликнула "F*ck ICE", чем сорвала аплодисменты зала.
Отдельное внимание привлекла шутка ведущего "Грэмми" Тревора Ноа, который иронически высмеял Трампа.
Трамп быстро отреагировал на насмешки над ним в своей соцсети Truth Social, где опубликовал длинное сообщение. Как и со многими критиками и смеющимися над ним, и почти со всем, что связано с Джеффри Эпштейном, Трамп пригрозил подать на Ноа в суд.
Также президент США в сообщении отрицал, что посещал остров Эпштейна и назвал подобные заявления клеветой.
Скандал вспыхнул на фоне недавней публикации так называемых "файлов Эпштейна" Министерством юстиции США. Несмотря на значительные правки, в документах имя Трампа упоминается более 3000 раз.
