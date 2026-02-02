Трамп взбесился после вручения премии "Грэмми": над президентом США жестко шутили

Церемония вручения премии "Грэмми" в этом году неожиданно превратилась в площадку острой политической сатиры, что вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Во время шоу со сцены звучали шутки и заявления, направленные против его политики, в том числе иммиграционной, а также намеки на скандальное дело Джеффри Эпштейна.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Большое количество звезд на церемонию "Грэмми" 2026 года пришли со значками "ICE OUT", открыто критикуя деятельность Иммиграционной и таможенной службы США. Певица Билли Айлиш во время вручения награды за "Песню года" публично воскликнула "F*ck ICE", чем сорвала аплодисменты зала.

Отдельное внимание привлекла шутка ведущего "Грэмми" Тревора Ноа, который иронически высмеял Трампа.

"Песня года, поздравляю, Билли Айлиш, вау! Это та самая "Грэмми", о которой мечтает каждый артист. Почти так же сильно, как Трамп мечтает о Гренландии. Что логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном", — сказал Ноа.

Трамп быстро отреагировал на насмешки над ним в своей соцсети Truth Social, где опубликовал длинное сообщение. Как и со многими критиками и смеющимися над ним, и почти со всем, что связано с Джеффри Эпштейном, Трамп пригрозил подать на Ноа в суд.

"Похоже, я отправлю своих адвокатов в суд на этого бедного, жалкого, бесталанного, болвана, и подам иски в суд много раз. Ведущий, Тревор Ноа, кем бы он ни был, почти так же плох, как Джимми Киммел на церемонии вручения премии "Оскар" за низкие рейтинги", — написал Трамп.

Также президент США в сообщении отрицал, что посещал остров Эпштейна и назвал подобные заявления клеветой.

"Ной ошибочно сказал обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейн. Неправильно!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейн, ни где-нибудь поблизости, и до сегодняшнего лживого и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в том, что я там находился, даже фейковые новости", — написал Трамп.

Скандал вспыхнул на фоне недавней публикации так называемых "файлов Эпштейна" Министерством юстиции США. Несмотря на значительные правки, в документах имя Трампа упоминается более 3000 раз.

