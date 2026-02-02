logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал Трамп збісився після вручення премії "Греммі": над президентом США жорстко жартували
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп збісився після вручення премії "Греммі": над президентом США жорстко жартували

Трамп різко відреагував на політичні жарти та натяки на зв’язки з Епштейном під час церемонії "Греммі".

2 лютого 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Церемонія вручення премії "Ґреммі" цього року несподівано перетворилася на майданчик гострої політичної сатири, що викликало різку реакцію президента США Дональда Трампа. Під час шоу зі сцени лунали жарти та заяви, спрямовані проти його політики, зокрема імміграційної, а також натяки на скандальну справу Джеффрі Епштейна.

Трамп збісився після вручення премії "Греммі": над президентом США жорстко жартували

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика кількість зірок на церемонію "Ґреммі" 2026 року прийшли зі значками "ICE OUT", відкрито критикуючи діяльність Імміграційної та митної служби США. Співачка Біллі Айліш під час вручення нагороди за "Пісню року" публічно вигукнула "F*ck ICE", чим зірвала оплески залу.

Окрему увагу привернув жарт ведучого "Ґреммі" Тревора Ноа, який іронічно висміяв Трампа.

"Пісня року, вітаю, Біллі Айліш, вау! Це та сама "Ґреммі", про яку мріє кожен артист. Майже так само сильно, як Трамп мріє про Гренландію. Що логічно, адже острова Епштейна більше немає, йому потрібний новий, щоб тусуватися з Біллом Клінтоном", — сказав Ноа зі сцени.

Трамп швидко відреагував на насмішки над ним у своїй соцмережі Truth Social, де опублікував довгий допис. Як і з багатьма критиками та тими, хто насміхається з нього, і майже з усім, що пов'язано з Джеффрі Епштейном, Трамп пригрозив подати на Ноа до суду.

"Схоже, я відправлю своїх адвокатів до суду на цього бідного, жалюгідного, безталанного, йолопа, і подам позови до суду багато разів. Ведучий, Тревор Ной, ким би він не був, майже такий же поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії вручення премії "Оскар" за низькі рейтинги", – написав Трамп.

Також президент США у дописі заперечив, що відвідував острів Епштейна та назвав подібні заяви наклепом.

"Ной помилково сказав про мене, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейн. Неправильно!!! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейн, ані деінде поблизу, і до сьогоднішньої неправдивої та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там перебував, навіть фейкові новини", — написав Трамп.

Скандал спалахнув на тлі нещодавньої публікації так званих "файлів Епштейна" Міністерством юстиції США. Попри значні редагування, у документах ім’я Трампа згадується понад 3000 разів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у скандальних файлах Епштейна ім'я Зеленського згадується 38 разів.

Також "Коментарі" писали, що відомий ведучий Джиммі Кіммел висміяв Меланію Трамп за документальний фільм про неї.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини