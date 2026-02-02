Трамп збісився після вручення премії "Греммі": над президентом США жорстко жартували

Церемонія вручення премії "Ґреммі" цього року несподівано перетворилася на майданчик гострої політичної сатири, що викликало різку реакцію президента США Дональда Трампа. Під час шоу зі сцени лунали жарти та заяви, спрямовані проти його політики, зокрема імміграційної, а також натяки на скандальну справу Джеффрі Епштейна.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Велика кількість зірок на церемонію "Ґреммі" 2026 року прийшли зі значками "ICE OUT", відкрито критикуючи діяльність Імміграційної та митної служби США. Співачка Біллі Айліш під час вручення нагороди за "Пісню року" публічно вигукнула "F*ck ICE", чим зірвала оплески залу.

Окрему увагу привернув жарт ведучого "Ґреммі" Тревора Ноа, який іронічно висміяв Трампа.

"Пісня року, вітаю, Біллі Айліш, вау! Це та сама "Ґреммі", про яку мріє кожен артист. Майже так само сильно, як Трамп мріє про Гренландію. Що логічно, адже острова Епштейна більше немає, йому потрібний новий, щоб тусуватися з Біллом Клінтоном", — сказав Ноа зі сцени.

Трамп швидко відреагував на насмішки над ним у своїй соцмережі Truth Social, де опублікував довгий допис. Як і з багатьма критиками та тими, хто насміхається з нього, і майже з усім, що пов'язано з Джеффрі Епштейном, Трамп пригрозив подати на Ноа до суду.

"Схоже, я відправлю своїх адвокатів до суду на цього бідного, жалюгідного, безталанного, йолопа, і подам позови до суду багато разів. Ведучий, Тревор Ной, ким би він не був, майже такий же поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії вручення премії "Оскар" за низькі рейтинги", – написав Трамп.

Також президент США у дописі заперечив, що відвідував острів Епштейна та назвав подібні заяви наклепом.

"Ной помилково сказав про мене, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейн. Неправильно!!! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейн, ані деінде поблизу, і до сьогоднішньої неправдивої та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там перебував, навіть фейкові новини", — написав Трамп.

Скандал спалахнув на тлі нещодавньої публікації так званих "файлів Епштейна" Міністерством юстиції США. Попри значні редагування, у документах ім’я Трампа згадується понад 3000 разів.

