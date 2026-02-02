Трамп збісився після вручення премії "Греммі": над президентом США жорстко жартували

Рубрики
Церемонія вручення премії "Ґреммі" цього року несподівано перетворилася на майданчик гострої політичної сатири, що викликало різку реакцію президента США Дональда Трампа. Під час шоу зі сцени лунали жарти та заяви, спрямовані проти його політики, зокрема імміграційної, а також натяки на скандальну справу Джеффрі Епштейна.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Велика кількість зірок на церемонію "Ґреммі" 2026 року прийшли зі значками "ICE OUT", відкрито критикуючи діяльність Імміграційної та митної служби США. Співачка Біллі Айліш під час вручення нагороди за "Пісню року" публічно вигукнула "F*ck ICE", чим зірвала оплески залу.
Окрему увагу привернув жарт ведучого "Ґреммі" Тревора Ноа, який іронічно висміяв Трампа.
Трамп швидко відреагував на насмішки над ним у своїй соцмережі Truth Social, де опублікував довгий допис. Як і з багатьма критиками та тими, хто насміхається з нього, і майже з усім, що пов'язано з Джеффрі Епштейном, Трамп пригрозив подати на Ноа до суду.
Також президент США у дописі заперечив, що відвідував острів Епштейна та назвав подібні заяви наклепом.
Скандал спалахнув на тлі нещодавньої публікації так званих "файлів Епштейна" Міністерством юстиції США. Попри значні редагування, у документах ім’я Трампа згадується понад 3000 разів.
