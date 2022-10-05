Убивший украинскую кинематографистку Алек Болдвин дошел до мирового соглашения с ее семьей

Американский актер Алек Болдвин во время съемок фильма "Ржавчина" застрелил украинскую кинематографистку Галину Хатчинсон. Спустя почти год после смерти женщины ее семья и Болдвин договорились о закрытии дела. Об этом сообщает американское издание D eadline со ссылкой на собственные источники.

Алек Болдвин убил Галину Хатчинсон, но дошел до мирового соглашения. Фото из открытых источников

21 октября Болдвин во время репетиций одной из сцен фильма нажал на курок и застрелил Галину Хатчинсон. 15 февраля ее муж Мэтью Хатчинсон подал в суд на голливудского актера. Из-за трагедии и судебного расследования съемки фильма были остановлены.

Утром, 5 октября Мэтью Хатчинсон объявил, что было достигнуто мировое соглашение по делу о смерти его жены, если суд согласится принять предложенные сторонами условия.

Какие именно условия мирового соглашения американское издание не сообщает, однако отмечает, что исполнительным продюсером фильма, который снимала Галина Хатчинсон, будет он. Возобновление работы над постановкой намечено на начало 2023 года.

Муж Галины отмечает, что нет смысла кого-то винить, ведь все понимают, что произошел несчастный случай. Мэтью также отметил, что благодарен за возможность отдать должное последней работе своей жены и завершить съемки.

Сам Алек Болвин сообщил в своем Instagram , что сейчас главное сделать все лучшее для сына Галины.

Украинская кинематографистка Галина Хатчинсон считалась одной из самых перспективных женщин в Голливудском кинематографе. Женщина родилась в Житомирской области, занималась журналистикой, а затем переехала в США, где заинтересовалась сферой кино. Хатчинсон сняла более 30 лент разного формата и была членом Американского союза кинематографистов.

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