Участницу «Евровидения-2021» обвинили в прославлении дьявола



















В этом году Кипр оказался в центре скандала из-за конкурсной песни El Diablo, с которой певица Элена Цагрина должна выступить на "Евровидении-2021". Люди возмущены таким выбором песни, ведь в нем прославляется дьявол.

Элена Цагрина / фото: eurovision.com

Работники государственного телеканала Кипра CyBC начали получать угрозы и оскорбления в свой адрес, а один из нарушителей требовал принять меры из-за выбранной песни, которая посвящена любви к дьяволу, иначе он подожжет здание телеканала. Также в здание регулярно поступают звонки с просьбой изменить конкурсную песню, а в сети уже создана соответствующая петиция против El Diablo, которую подписали тысячи человек.

Отмечается, что в тексте песни есть строчки: "Я отдала свое сердце дьяволу, потому что он говорит, что я его ангел, я люблю дьявола". Жители Кипра говорят, что хотят оставить позитивное впечатление на конкурсе, а не прославится своей "любовью к дьяволу".

Учитывая то, что ситуация стала выходить из-под контроля государственный телеканал объяснил, что смысл песни был истолкован неправильно. В ней идет речь о девушке, которая состоит в токсичных отношениях с парнем, и она называет его дьяволом. Но протестующим такое объяснение не понравилось.

Оскорбления были и в сторону самой участницы "Евровидения" Элены Цагриной. Но помимо обвинений в прославлении дьявола, ее еще обвинили в плагиате.

Напомним, что Украину в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит группа Go-A с песней "Шум".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что конкурс "Евровидение-2021" точно состоится, но организаторы уменьшат его масштабы и сделают все возможное, чтобы защитить артистов и зрителей от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!