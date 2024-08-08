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Черновалова Кристина
Украинская блогерша Стася Макеева, известная участница проекта "Супермама", призналась, что не может освоить украинский язык. На своем YouTube-канале "Okay Eva" она рассказала о неудачных попытках занятий с репетитором и своих языковых муках.
Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском
Макеева выразила недовольство тем, как ее заставляют переходить на украинский.
В дополнение к этому, блогерша заявила, что переход всех на украинский язык не решит проблемы страны, такие как война.
Читайте также на портале “Комментарии” — Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.
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Ігор
сегодня, 15:17
Все нормально. Російськомовна щелепа не зможе розмовляти українською. В Україні вся пОПа така ще й по фене постійно. В ЗСУ СБУ поліції, а особливо в прокуратурі там ще і російською лайкою через кожне слово питання вирішують.