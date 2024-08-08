logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском

Стася Макеева о языковом барьере: "Уроки не помогают, украинский не дается".

сегодня, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украинская блогерша Стася Макеева, известная участница проекта "Супермама", призналась, что не может освоить украинский язык. На своем YouTube-канале "Okay Eva" она рассказала о неудачных попытках занятий с репетитором и своих языковых муках.                                    

Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском

Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском

"Смотрите, я ни в коем случае не против нашего хорошего языка. Но когда вы нормально на нем разговариваете. А вот когда начинаю я на нем разговаривать, то это просто "Кличко отдыхает". Я занималась с репетитором, мне не помогло. Мне реально трудно. Я не могу думать на украинском языке", – попыталась оправдаться Макеева.                                                               

Макеева выразила недовольство тем, как ее заставляют переходить на украинский.                   

“Я честна со своими людьми. И меня раздражает то, что меня заставляют. Но я тебе больше скажу, что большинство блогеров, с которыми мы общаемся, они все равно говорят на русском в жизни. И мы все так разговариваем", — отметила Макеева.                    

В дополнение к этому, блогерша заявила, что переход всех на украинский язык не решит проблемы страны, такие как война.

Читайте также на портале “Комментарии” — Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/stars/zvezda-seti-stasya-makeeva-vlyapalas-v-yazykovoy-skandal-ne-mogu-dumat-na-ukrainskom-12721911.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 15:17

Все нормально. Російськомовна щелепа не зможе розмовляти українською. В Україні вся пОПа така ще й по фене постійно. В ЗСУ СБУ поліції, а особливо в прокуратурі там ще і російською лайкою через кожне слово питання вирішують.


Новости

Все новости