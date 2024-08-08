Украинская блогерша Стася Макеева, известная участница проекта "Супермама", призналась, что не может освоить украинский язык. На своем YouTube-канале "Okay Eva" она рассказала о неудачных попытках занятий с репетитором и своих языковых муках.

Украинская блогерша возмущена давлением говорить на украинском

"Смотрите, я ни в коем случае не против нашего хорошего языка. Но когда вы нормально на нем разговариваете. А вот когда начинаю я на нем разговаривать, то это просто "Кличко отдыхает". Я занималась с репетитором, мне не помогло. Мне реально трудно. Я не могу думать на украинском языке", – попыталась оправдаться Макеева.

Макеева выразила недовольство тем, как ее заставляют переходить на украинский.

“Я честна со своими людьми. И меня раздражает то, что меня заставляют. Но я тебе больше скажу, что большинство блогеров, с которыми мы общаемся, они все равно говорят на русском в жизни. И мы все так разговариваем", — отметила Макеева.

В дополнение к этому, блогерша заявила, что переход всех на украинский язык не решит проблемы страны, такие как война.

Читайте также на портале “Комментарии” — Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.