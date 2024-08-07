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Украинский певец выступит перед россиянами, цена вопроса - 45 тысяч долларов

Иван Дорн выступит для россиян, изменив свою позицию по поводу войны в Украине

сегодня, 12:23
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Черновалова Кристина

Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.

Украинский певец выступит перед россиянами, цена вопроса - 45 тысяч долларов

Иван Дорн выступит перед россиянами за границей

Иван Дорн, известный своими украиноязычными хитами и заявлениями в поддержку Украины, выбирает международные корпоративы с русскоязычным репертуаром. Кроме того, требует от организаторов обеспечить "нейтральную позицию" в отношении войны.

Украинский певец выступит перед россиянами, цена вопроса - 45 тысяч долларов - фото 2

Ранее Дорн осудил военные действия России на Украине и выступал против культурного сотрудничества с российскими артистами и брендами. Его музыкальный лейбл "Masterskaya" даже закрыл доступ к своему музыкальному каталогу для россиян и белорусов. Тем не менее, последнее время Дорн заявил о возобновлении связей с родственниками в России и начал планировать свои выступления для российских граждан.

Что скажут на это украинские поклонники Дорна, пока неизвестно. Но этот шаг певца показывает большую проблему — некоторые украинские артисты возвращаются в российскую аудиторию во время войны.

Читайте на портале "Комментарии" — Российский певец и ведущий Сергей Лазарев, поддержавший вторжение РФ в Украину, фиктивно женился в 2023 году. Об этом сообщает российское издание "Экспресс газета".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России придумали, как наказать олимпийскую чемпионку за отречение военного звания. Известно российскую олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, отказавшуюся от звания майора российской армии и не поддержавшую войну в Украине, придумали, как наказать. Об этом пишут российские СМИ.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/ivan-dorn-vistupit-pered-rosiyanami-za-kordonom-zmi-12720504.html?_gl
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