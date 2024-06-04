logo

BTC/USD

68962.21

ETH/USD

3764.83

LTC/USD

81.84

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Украинская певица столкнулась с провокацией россиянина на концерте
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская певица столкнулась с провокацией россиянина на концерте

Пьяный россиянин попытался сорвать концерт Ирины Федишин

сегодня, 13:45
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась неприятным инцидентом, который произошел во время ее концерта в Миннеаполисе, США. Пьяный мужчина, который заявил, что он россиянин, неожиданно вышел на сцену и начал вести себя вызывающе. Артистка прокомментировала это событие в своих социальных сетях. 

Украинская певица столкнулась с провокацией россиянина на концерте

Пьяный россиянин попытался сорвать концерт Ирины Федишин

"Я русский!", — гордо заявил мужчина. Зал был шокирован... Я тоже не ожидала такой поворот событий! После такого гордого заявления, я ответила ему: "Видимо, хотите попросить прощения за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?". На что он ответил: "Мне не за что просить прощения, я просто полюбил украиночку", — вспомнила певица циничные заявления мужчины.

Певица попросила охрану вывести мужчину из зала, подчеркнув, что он нежеланный гость среди ее зрителей. В своем Instagram Федишин поделилась впечатлениями от произошедшегою

"Этот россиянин немного выпил и показал всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину".

Федишин также призвала украинцев быть бдительными, отметив, что "среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре". По ее словам, цель таких провокаций — рассорить украинцев и ослабить их единство.

“Комментарии” также писали, что в интервью Славе Демину популярная украинская певица Евгения Власова откровенно поделилась своими мыслями о языке, украинской культуре и роли артистов во время войны. Власова, которая сама родом из русскоязычной среды, рассказала о непростом пути к украинскому звучанию и решилась на искренние признания языковых дилемм.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/stars/irina-fedishin-rasskazala-o-naglom-rossiyanine-kotoryy-vyshel-k-ney-na-scenu-12655854.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости