Украинская певица столкнулась с провокацией россиянина на концерте

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась неприятным инцидентом, который произошел во время ее концерта в Миннеаполисе, США. Пьяный мужчина, который заявил, что он россиянин, неожиданно вышел на сцену и начал вести себя вызывающе. Артистка прокомментировала это событие в своих социальных сетях.

Пьяный россиянин попытался сорвать концерт Ирины Федишин

"Я русский!", — гордо заявил мужчина. Зал был шокирован... Я тоже не ожидала такой поворот событий! После такого гордого заявления, я ответила ему: "Видимо, хотите попросить прощения за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?". На что он ответил: "Мне не за что просить прощения, я просто полюбил украиночку", — вспомнила певица циничные заявления мужчины.

Певица попросила охрану вывести мужчину из зала, подчеркнув, что он нежеланный гость среди ее зрителей. В своем Instagram Федишин поделилась впечатлениями от произошедшегою

"Этот россиянин немного выпил и показал всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину".

Федишин также призвала украинцев быть бдительными, отметив, что "среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре". По ее словам, цель таких провокаций — рассорить украинцев и ослабить их единство.

“Комментарии” также писали, что в интервью Славе Демину популярная украинская певица Евгения Власова откровенно поделилась своими мыслями о языке, украинской культуре и роли артистов во время войны. Власова, которая сама родом из русскоязычной среды, рассказала о непростом пути к украинскому звучанию и решилась на искренние признания языковых дилемм.