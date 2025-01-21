Украинские пранкеры развели на миллионы знаменитую певицу-путинистку: суд принял неожиданное решение

Поддержавшая российское вторжение в Украину певица Лариса Долина, которая жаловалась на "украинских мошенников", выманивших у нее крупную сумму денег, получит их обратно. Заплатят 69 миллионов рублей артистке россияне — так решил суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Медузу".

Лариса Долина получит обратно свои 69 миллионов рублей, постановил российский суд. Фото: Лариса Долина / Instagram

Суд обязал взыскать 69 миллионов рублей в пользу Ларисы Долиной, пострадавшей от телефонных мошенников

Московская прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иск, поданный в интересах певицы. По версии обвинения, Долина с апреля по июнь 2024 года перевела на подконтрольные мошенникам счета свои сбережения. Ответчики, двоих из которых привлекли в качестве обвиняемых, "не обеспечили сохранность личных банковских данных" и получили неправомерную выгоду. С них и будут взысканы более 69 миллионов рублей.

В августе 2024 года Лариса Долина сообщала, что стала жертвой мошенников из Украины. По данным телеграм-каналов, они представились сотрудниками спецслужб и убедили певицу продать жилье, а деньги перевести на безопасный счет. В инстаграме Долиной появился пост, в котором говорилось, что певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде "Азов". Остаток своих дней, по признанию певицы, она мечтает теперь провести в Одессе. Возможно, страница артистки была взломана и писала сообщение не она — позднее пост исчез.

В росСМИ фигурируют две версии того, кому достались деньги Долиной. Связанный с российскими силовиками Telegram-канал Shot утверждает, что украинцы, несмотря на громкие заявления певицы, к "разводу" не имеют отношения. Всего в афере участвовали девять человек, все фигуранты дела — россияне. Основными участниками схемы называют 43-летнего Дмитрия Леонтьева из Йошкар-Олы и 20-летнего Андрея Основа из Тольятти. Как пишет канал, они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы. Позже именно они обналичили часть средств — свой "гонорар". С них и будут взыскивать в пользу певицы 69 млн рублей (672 тысячи долларов).

Другой прокремлевский Telegram-канал Mash пишет, что россияне — участники схемы были "дропами", которые лишь продали организаторам схемы данные своих банковских карт. А организаторы, по данным канала, все же находятся в Украине. Всего по делу может всплыть более 40 подозреваемых — подставных лиц, которым переводилось от 2 до 3 млн рублей (от 19,5 до 29 тысяч долларов) из денег Долиной. Люди разбросаны по всей России — от Москвы до Дальнего Востока, пишет Mash. Всего у певицы выманили 120 миллионов рублей (почти 1,2 млн долларов.

Так или иначе, изюминка решения суда в том, что деньги певице будут возвращать россияне, даже если увели их украинцы. Однако если речь идет о "дропах", то есть, в силе версия Mash, то денег у них нет.

"Комментарии" напоминают, что Лариса Долина — одесситка, давно проживающая в РФ, она гражданка страны-агрессора. С 2003 года певица — член партии "Единая партия Россия", она открыто поддерживает диктатуру Владимира Путина. Исполнительница открыто симпатизирует российскому президенту и всегда утверждала, что он ей нравится не только как политик, но и как мужчина. В 2014 году она выступила за незаконную аннексию Крыма, через некоторое время уехала на полуостров с концертами. За это в 2018 году она получила запрет на въезд в Украину. Впрочем, Долина после этого незаконно посещала временно оккупированный Донбасс.